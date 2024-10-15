Последние часы из коллекции Медведчука продали на аукционе за 285 тысяч гривен

Национальное агентство по поиску и менеджменту активов сообщило о том, что продало на аукционе последние ценные часы, принадлежавшие Виктору Медведчуку.
Таким образом, АРМА реализовало все 20 часов из коллекции, общая сумма от продажи коллекции – более 7 млн грн. Коллекция была передана АРМА в управление путем реализации решением Печерского районного суда города Киева.
За наручные часы «Dolce & Gabbana» соревновались 4 участника. Цена продажи часов составила 285 000 грн.
Средства от продажи коллекции пойдут на Силы обороны Украины – закупку военных облигаций.
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