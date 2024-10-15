Последние часы из коллекции Медведчука продали на аукционе за 285 тысяч гривен

Часы Dolce & Gabbana были реализованы за 285 тысяч грн.

Национальное агентство по поиску и менеджменту активов сообщило о том, что продало на аукционе последние ценные часы, принадлежавшие Виктору Медведчуку.

Таким образом, АРМА реализовало все 20 часов из коллекции, общая сумма от продажи коллекции – более 7 млн ​​грн. Коллекция была передана АРМА в управление путем реализации решением Печерского районного суда города Киева.

За наручные часы «Dolce & Gabbana» соревновались 4 участника. Цена продажи часов составила 285 000 грн.

Средства от продажи коллекции пойдут на Силы обороны Украины – закупку военных облигаций.

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