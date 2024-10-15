Останній годинник з колекції Медведчука продали на аукціоні за 285 тисяч гривень

Годинник Dolce & Gabbana був реалізований за 285 тисяч грн.

Національне агентство з пошуку та менеджменту активів повідомило про те, що продало на аукціоні останній коштовний годинник, що належав Віктору Медведчуку.

Таким чином АРМА реалізувало всі 20 годинників з колекції, загальна сума від продажу колекці – понад 7 млн грн. Колекція була передана АРМА в управління шляхом реалізації рішенням Печерського районного суду міста Києва.

За наручний годинник «Dolce & Gabbana» змагалися 4 учасники. Ціна продажу годинника склала 285 000 грн.

Кошти від продажу колекції підуть на Сили оборони України — закупівлю військових облігацій.

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