За травень-вересень 2024 року винесено постанов про штрафи на суму 7,54 млн грн – Рівненський ОТЦК

«Судово-юридична газета» поцікавилася у Кабміну, яка сума штрафів за постановами ТЦК надійшла до бюджету.

Фото: pressOKzahid

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Полтавський обласний ТЦК 11 вересня повідомив, що загалом посадові особи та решта громадян протягом 19 травня – 1 вересня цього року вже заплатили до державного бюджету майже 3,5 мільйони грн внаслідок штрафів ТЦК за порушення військового обліку та законодавства про мобілізацію.

При цьому такі суми можуть збільшитися з урахуванням того, що Кабмін виділив кошти на відправлення 900 тисяч повісток до кінця 2024 року, а штрафи накладаються вже у підвищеному розмірі. Навіть якщо штрафи сплатить дев’ята частина, держава може отримати досить значне поповнення бюджету (від 1,7 млрд до 2,5 млрд грн), що майже дорівнює прогнозованим надходженням від підвищення певних податків.

В зв’язку з цим «Судово-юридична газета» вирішила поцікавитися в Уряду, якою є загальна сума сплачених до бюджету штрафів за постановами ТЦК, починаючи з 19 травня 2024 року (тобто, з моменту збільшення розміру штрафів до 17-25,5 тисяч грн) по вересень. Крім того, ми попросили уточнити, скільки осіб сплатило штрафи у підвищеному розмірі, до якого фонду бюджету зараховуються сплачені штрафи, чи використовуються дані кошти за окремо визначеними програмами та якими, яка подальша доля цих коштів.

Кабмін перенаправив відповідний запит до різних органів. Як раніше пояснили за нашим запитом у Міністерстві фінансів, штрафи за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП, зараховуються до доходів загального фонду державного бюджету. Положеннями Бюджетного кодексу не передбачено закріплення доходів загального фонду державного бюджету за будь-яким видом видатків. Тому кошти від штрафів можуть спрямовуватися як на потреби національної оборони (крім заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення), так і на потреби освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення тощо.

У Мінфіні додали, за оперативними даними Державної казначейської служби, за відповідною класифікацією до загального фонду держбюджету станом на 1 травня 2024 року сплачено 1,1 млрд грн, а на 1 жовтня 2024 року – вже 2,6 млрд грн. Однак це загальна сума від адміністративних штрафів та інших санкцій, тобто, окремо суми, які надійшли від штрафів ТЦК, не обліковуються

Більш конкретні відповіді надали в ОТЦК та РТЦК, яким було переспрямовано відповідний запит «Судово-юридичної газети».

Так, у Косівському районному ТЦК Івано-Франківської області повідомили, що загальна сума сплачених до державного бюджету штрафів за постановами, винесеними начальником Косівського районного ТЦК щодо осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за статтями 210 та 210-1 КУпАП у період з 19 травня 2024 року по 19 вересня 2024 року склала 756 950 грн.

У Верховинському районному ТЦК Івано-Франківської області повідомили, що за цей же період сума сплачених штрафів до державного бюджету становить 102 000 грн.

У Рівненському обласному ТЦК повідомили, що за травень-вересень 2024 року винесено постанов про вчинення адміністративних правопорушень за статтями 210 та 210-1 КУпАП на суму 7 540 350 грн.

«Зазначена сума не розраховувалася по підвищених або ні сумах призначених штрафів, розмір штрафу залежав від періоду вчинення адміністративного правопорушення.

Суми штрафів, сплачених за вчинення адміністративних правопорушень, сплачуються у місцеві бюджети» - додали там.

В свою чергу, у Державній податковій службі, якій Уряд також переспрямував відповідний запит, зазначили, що до повноважень ДПС не входить контроль за сплатою штрафів.

Нижче наводимо відповіді.

Автор: Наталя Мамченко

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