На Полтавщині порушники військового обліку сплатили до бюджету майже 3,5 млн грн, — Полтавський ТЦК

За період з 19 травня до 1 вересня порушники правил військового обліку сплатили майже 3,5 млн гривень, — розповів речник Полтавського ТЦК Роман Істомін.

У Полтавській області майже 3,5 мільйони гривень заплатили порушники військового обліку протягом останніх трьох місяців. Про це повідомив на брифінгу речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін.

"З 19 травня до 1 вересня складено 2190 протоколів для притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу». Внаслідок сплати штрафів до державного бюджету надійшло майже 3,5 млн гривень", – зазначив Роман Істомін.

Начальники ТЦК Полтавської області вже видали 4 постанови про притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності.

Від 19 травня розмір штрафу для посадових осіб складає 34 000-59 500 гривень, для решти громадян - 17 000-25 500 гривень, нагадав Істомін.

Роман Істомін зазначив, що, попри те що накладення штрафів чи кримінальне покарання не є метою ТЦК, надалі кількість таких випадків може збільшитися. За його словами, особливо це стосується посадових осіб усіх рівнів, адже "мобілізація не є справою лише ТЦК та СП — це загальнодержавний процес".

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що суди скасовують більшість штрафів ТЦК, бо вони накладені за неіснуючою на момент порушення нормою.

Також ми писали, чи можуть ТЦК штрафувати чоловіків, які не були на обліку, але прийшли оновити дані.

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