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Джо Байден може дозволити Україні удари вглиб рф, але не американською зброєю

08:24, 13 вересня 2024
Повідомляється, що США можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території рф.
Джо Байден може дозволити Україні удари вглиб рф, але не американською зброєю
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Президент США Джо Байден може дозволити Україні удари вглиб рф, але не американською зброєю. Про це пише The Times.

Зазначається, що Білий дім поки що не готовий давати "зелене світло" на застосування далекобійних ракет ATACMS американського виробництва.

Водночас, Байден може погодитися на використання ракет Storm Shadow та їхнього французького аналога, ракет SCALP, на тій підставі, що Британія та Франція підтримують такий крок.

Байден планує обговорити це питання з європейськими лідерами. Він хоче почути їхньої думки про можливі зміни в політиці. Наразі Британія і Франція підтримують зняття обмежень на використання ракет Україною, але США ще не готові до таких змін, побоюючись ескалації конфлікту.

Нагадаємо, що рішення про ослаблення обмежень на удари далекобійною зброєю по російських цілях, ймовірно, не буде прийняте до того, як відбудеться зустріч світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН у США наприкінці місяця.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський президент Джо Байден «не виключає», що Україна може отримати дозвіл на удари по території рф далекобійною зброєю. Крім того, 13 вересня прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорить із президентом США Джо Байден дозвіл України на далекобійні удари по території росії.

Також США хочуть отримати від Зеленського детальний план ударів по рф.

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