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США хочуть отримати від Зеленського детальний план ударів по рф — Bloomberg

08:21, 12 вересня 2024
США хочуть краще зрозуміти цілі України.
США хочуть отримати від Зеленського детальний план ударів по рф — Bloomberg
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США планують отримати від Президента України Володимира Зеленського деталі його планів щодо завдання ударів по території росії. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників.

Джерела стверджують, що держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, які 11 вересня побували у Києві, планували підштовхнути Зеленського і його команду до викладення довгострокового плану війни на наступний рік. Таким чином США хочуть краще зрозуміти цілі Київ і як підтримка Заходу допоможе досягти цих цілей, перш ніж ухвалювати рішення щодо дозволу на удари вглиб рф.

Bloomberg додає, що цього тижня не очікується істотних змін у позиції США щодо далекобійних ударів по російській території.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський президент Джо Байден «не виключає», що Україна може отримати дозвіл на удари по території рф далекобійною зброєю. Крім того, 13 вересня прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорить із президентом США Джо Байден дозвіл України на далекобійні удари по території росії.

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