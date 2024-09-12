Заступника голови ВККС звинуватили у цькуванні співробітника Секретаріату Комісії - у справі вирішила розібратися Вища рада правосуддя

Начальник Юридичного управління ВККС звинуватила Олексія Омельяна у психологічному насиллі та наданні незаконних вказівок, але він все спростовує.

Джерело фото - ВККС

Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 11 вересня 2024 року відкрила дисциплінарну справу щодо судді Господарського суду Житомирської області Олексія Омельяна, який наразі є заступником голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Підставою для відкриття дисциплінарної справи стала скарга начальника Юридичного управління ВККС Наталі Кідіної, яка повідомила про неетичну поведінку заступника голови ВККС та порушення ним норм Кодексу суддівської етики.

«Судово-юридична газета» спробувала розібратися у першому за весь час існування ВККС публічному скандалі, пов'язаному з конфліктом між керівництвом Комісії та співробітником ВККС.

Що відбулося у серпні

На початку серпня керівник Секретаріату ВККС Олена Пономаренко знаходилася у відпустці.

Виконуючою обов’язки керівника Секретаріату на час відпустки Олени Пономаренко була призначена начальник Юридичного управління Комісії Наталя Кідіна.

Разом з тим, на початку серпня у ВККС змінилося керівництво – 7-8 серпня головою Комісії був обраний співробітник НАЗК у відрядженні Андрій Пасічник, а заступником голови Комісії – суддя Олексій Омельян. Відповідно попередній в. о. голови ВККС адвокат Руслан Сидорович склав повноваження заступника голови Комісії.

9 серпня, 12 серпня та 13 серпня у Комісії відбулися робочі наради щодо поточних питань її діяльності за участю нового керівництва ВККС та низки працівників Секретаріату Комісії.

У нарадах брали участь голова Комісії Андрій Пасічник, заступник голови ВККС Олексій Омельян, а також члени ВККС Роман Сабодаш та Михайло Богоніс.

Як повідомила у своїй доповідній записці від 19 серпня, а потім і у дисциплінарній скарзі, Наталя Кідіна, під час зазначених робочих нарад вона стала жертвою цькування зі сторони Олексія Омельяна.

За словами Наталі Кідіной, Олексій Омельян прямо звинуватив її у некомпетентності, невиконанні обов’язків з забезпечення діяльності Комісії, а також погрожував позбавити її премій. Спілкування з Наталією Кідіною, за її словами, Олексій Омельян здійснював у «принизливому тоні». При цьому, як зазначила начальник Юридичного управління, голова Комісії Андрій Пасічник фактично підтримував Олексія Омельяна.

Як додала Наталя Кідіна, підставою для такої поведінки Олексія Омельяна стало те, що вона відмовилася виконувати незаконні, на її думку, вказівки нового керівництва Комісії.

Так, за її словами, Олексій Омельян вимагав відрядити для виконання обов’язків секретарів в приймальній нового керівництва Комісії працівників Секретаріату – державних службовців.

Наталя Кідіна була проти такого відрядження, адже робота у приймальній керівництва не передбачена посадовими інструкціями державних службовців Секретаріату, до того ж у кожного працівника Секретаріату є своє коло обов’язків, які теж комусь потрібно виконувати.

А вже 15 серпня, наприкінці чергової наради, голова Комісії Андрій Пасічник повідомив Наталії Кідіної, що вона сама винна у такому ставленні до неї з боку Олексія Омельяна, оскільки в. о. керівника Секретаріату продемонструвала незгоду з ним.

Ввечері того ж дня, через емоційні переживання, Наталії Кідіної стало зле і вона була змушена вживати ліки для запобігання інсульту.

У своїй доповідній записці на ім’я Андрія Пасічника та членів Комісії Наталя Кідіна зазначила, що прояв неповаги та цькування щодо державних службовців прямо заборонені нормами Кодексу законів про працю, а відтак ВККС у пленарному складі має надати оцінку ситуації, що відображена в її доповідній записці.

Що кажуть Андрій Пасічник та Олексій Омельян

Голова ВККС Андрій Пасічник та заступник голови Комісії Олексій Омельян звинувачення з боку Наталії Кідіної повністю спростовують.

У своїх поясненнях щодо ситуації, що виникла в Комісії, Андрій Пасічник, зокрема, повідомив, що під час серпневих нарад із співробітниками Секретаріату Комісії ніякої неетичної поведінки або висловлювань зі сторони Олексія Омельяна не спостерігалося.

За його словами, усі наради відбулися у коректному та діловому форматі, а ніяких незаконних вимог з боку Олексія Омельяна або інших членів Комісії до Наталії Кідіної не було.

У свою чергу Олексій Омельян повідомив, що під час нарад спілкувався з Наталією Кідіною виключно в офіційному тоні.

Він також заперечив, що просив в. о. керівника Секретаріату ВККС виконувати якійсь незаконні вказівки.

Заступник голови ВККС повідомив, що він в принципі не міг просити Наталію Кідіну відрядити працівників Секретаріату Комісії для виконання обов’язків секретарів в приймальній нового керівництва Комісії.

За словами Олексія Омельяна навпаки, це саме Наталія Кідіна запропонувала залучити державних службовців Комісії до роботи у приймальній керівництва ВККС, але виключно з дозволу керівника Секретаріату ВККС Олени Пономаренко.

Також заступник голови Комісії повідомив, що під час серпневих нарад Наталія Кідіна в цілому займала дещо дивну позицію, оскільки відмовилася займатися питаннями, які відносилися до діяльності Секретаріату. Наприклад, вона відмовилася здійснити технічне опрацювання документів, що надійшли від кандидатів на вакантну посаду заступника керівника Секретаріату ВККС.

У ВККС вирішили не поспішати

Хоча, згідно з правилами, заяви та звернення щодо неетичної поведінки посадових осіб мають розглядатися максимально швидко, у ВККС все вийшло навпаки.

Доповідна записка була розподілена на члена Комісії Надію Кобецьку, яка хоча й ознайомилася з ситуацією та опитала дійових осіб, про яких йшла мова у доповідній записці Наталії Кідіної, однак через власну завантаженість обов’язками члена ВККС (за словами самої Надії Кобецької), вона не встигла швидко підготувати узагальнюючий документ щодо ситуації, яка виникла в Комісії.

У підсумку, навіть через кілька тижнів після вказаних подій, Комісія, як орган судової влади, не спромоглася надати будь-яку оцінку фактам, викладеним у доповідній записці Наталі Кідіної.

Зволікання з розглядом доповідної записки мало негативні наслідки перш за все для самої Комісії, адже, як серед членів Комісії, так і серед співробітників Секретаріату ВККС, почалися розмови про те, що Андрій Пасічник та його «команда» (тобто лояльні до нього члени Комісії, які підтримали його на виборах голови), навмисно намагаються «замнути» історію з доповідною запискою Наталії Кідіної та врятувати Олексія Омельяна від неприємностей.

4 вересня член ВККС Віталій Гацелюк під час засідання ВККС у пленарному складі запропонував негайно обговорити ситуацію, що склалася у Комісії. Його також підтримали член Комісії Руслан Сидорович та секретар Другої палати ВККС Руслан Мельник.

«Найгірше, що ми могли зробити в цьому питанні – це зволікати з його розглядом. Нажаль, час грає проти нас. Вже минуло 15 днів. На думку стороннього спостерігача та працівників Секретаріату Комісії складатиметься хибне враження, що ми або не проявляємо інтересу до цього питання, або навмисно його затягуємо. І те, і інше характеризує нас як осіб, які не здатні взяти на себе будь-яку відповідальність. Нам потрібно дати оцінку, що саме сталося та йти далі», - звернувся тоді до колег Руслан Мельник.

Втім, більшість членів Комісії все ж вирішили врахувати позицію Надії Кобецької, яка запевнила присутніх, що її доповідь вже точно буде готова для розгляду на пленарному засіданні ВККС, яке було заплановане на 11 вересня.

Важке засідання

11 вересня у ВККС все ж відбулося засідання, присвячене доповідній записці Наталі Кідіної.

Зазначене засідання, яке проходило у закритому режимі, стало одним з найбільш тривалих за час каденції діючого складу ВККС – воно розпочалося після обідньої перерви, а завершилося вже близько 22:00.

За наявними даними, розпочалося воно зі спроби відведення за пропозицією Олексія Омельяна члена Комісії Віталія Гацелюка, як найбільш активного члена Комісії у питанні Наталі Кідіної, який вже сформував певну точку зору на події в Комісії.

Втім, спроба відвести Віталія Гацелюка виявилася невдалою.

Після цього члени Комісії заслухали доповідь Надії Кобецької, пояснення самого Олексія Омельяна та Наталі Кідіної.

При цьому з’ясувалося, що документ, підготовлений Надією Кобецькою не містить в собі жодної пропозиції щодо шляхів вирішення ситуації. Фактично він представляв собою хронологію серпневих подій з посиланнями на норми законодавства, які можуть бути використані при оцінці ситуації.

На думку самої Надії Кобецької, надати оцінку ситуації, що склалася, мала не вона особисто, а Комісія як колегіальний орган після дослідження усіх обставин справи.

У підсумку, після тривалих дискусій, ВККС все ж не змогла прийняти остаточного рішення через велику кількість суперечливих даних. Фактично, кожна сторона конфлікту наполягає на своїй версії подій, перевірити яку наразі практично неможливо через невелику кількість учасників нарад.

Нове засідання Комісії щодо вирішення вказаної проблеми очікується за тиждень або два.

Кадрові проблеми ВККС

Джерела «Судово-юридичної газети», обізнані із ситуацією в середині Комісії, зазначають, що може статися навіть так, що у певних межах праві і Наталя Кідіна, і Олексій Омельян.

Справа в тому, що за останні роки ВККС втратила чималу кількість досвідчених співробітників, які звільнилися з Комісії з тих чи інших причин. Так, у 2024 році з Комісії звільнилися одразу двоє заступників керівника Секретаріату ВККС, які працювали в Комісії ще з часів її створення – Тарас Нешик та Олександр Биструшкін. Жодного нового заступника керівника Секретаріату призначено на вакантні посади не було.

Через відсутність достатньої кількості вмотивованих управлінських кадрів в Секретаріаті, у Комісії є не так багато варіантів, кому саме довірити ті чи інші керівні посади в Секретаріаті, особливо у разі відсутності на роботі діючого керівника Секретаріату Комісії Олени Пономаренко.

Через це час від часу в Комісії виникають локальні «кадрові кризи», пов’язані з тим, що той чи інший керівник середньої ланки намагається діяти строго у межах своїх повноважень та не проявляти зайвої ініціативи у питаннях, які у подальшому можуть викликати неоднозначне тлумачення.

У свою чергу новим керівникам ВККС, які з моменту свого призначення на посади членів Комісії у 2023 році, взаємодіяли переважно з невеликою кількістю працівників Секретаріату Комісії, непросто усвідомити, що Комісія – це достатньо складний бюрократичний механізм, в якому рішення не приймаються лише тому, що хтось з членів ВККС вирішив, що з умовного понеділка ті чи інші процеси в Комісії мають відбуватися лише так, а не інакше.

Вища рада правосуддя як арбітр

Чим закінчиться розгляд дисциплінарної справи Олексія Омельяна у Вищій раді правосуддя прогнозувати поки що важко, адже сама ВККС наразі виявилася нездатною надати оцінку цьому внутрішньому конфлікту.

Разом з тим, вже процедура відкриття дисциплінарної справи щодо заступника голови ВККС звернула на себе увагу.

Справа в тому, що одразу два члени Третьої дисциплінарної палати ВРП з п’яти заявили про самовідвід від розгляду справи Олексія Омельяна.

Секретар дисциплінарної палати Інна Плахтій бере участь у конкурсі на посади суддів апеляційних судів, який прямо зараз проводить ВККС.

А у члена дисциплінарної палати, заступника голови ВРП Дмитра Лук’янова, участь у конкурсі на посади суддів апеляційних судів бере дружина – науковець з НЮУ ім. Я. Мудрого Ганна Пономарьова.

Втім, колеги зазначених членів ВРП все ж відмовили їм у задоволенні заяв про самовідводи.

Автор В’ячеслав Хрипун

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