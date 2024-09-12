Заместителя председателя ВККС обвинили в травле сотрудника Секретариата Комиссии — в деле решил разобраться Высший совет правосудия

Начальник Юридического управления ВККС обвинила Алексея Омельяна в психологическом насилии и незаконных указаниях, но он все опровергает.

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Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 11 сентября 2024 года открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Хозяйственного суда Житомирской области Алексея Омельяна, являющегося заместителем председателя Высшей квалификационной комиссии судей.

Основанием для открытия дисциплинарного дела стала жалоба начальника Юридического управления ВККС Наталии Кидиной, которая сообщила о неэтичном поведении заместителя председателя ВККС и нарушении ним норм Кодекса судейской этики.

«Судебно-юридическая газета» попыталась разобраться в первом за все время существования ВККС публичном скандале, связанном с конфликтом между руководством Комиссии и сотрудником ВККС.

Что произошло в августе

В начале августа руководитель Секретариата ВККС Елена Пономаренко находилась в отпуске.

Исполняющей обязанности руководителя Секретариата на время отпуска Елены Пономаренко была назначена начальник Юридического управления Комиссии Наталья Кидина.

Вместе с тем, в начале августа в ВККС сменилось руководство – 7-8 августа председателем Комиссии был избран сотрудник НАПК в командировке Андрей Пасечник, а заместителем председателя Комиссии – судья Алексей Омельян. Соответственно, предыдущий и. о. председателя ВККС адвокат Руслан Сидорович сдал полномочия заместителя председателя Комиссии.

9 августа, 12 августа и 13 августа в Комиссии прошли рабочие совещания по текущим вопросам ее деятельности с участием нового руководства ВККС и ряда сотрудников Секретариата Комиссии.

В совещаниях участвовали председатель Комиссии Андрей Пасечник, заместитель председателя ВККС Алексей Омельян, а также члены ВККС Роман Сабодаш и Михаил Богонис.

Как сообщила в своей докладной записке от 19 августа, а затем и в дисциплинарной жалобе, Наталья Кидина, во время указанных рабочих совещаний она стала жертвой травли со стороны Алексея Омельяна.

По словам Наталии Кидиной, Алексей Омельян прямо обвинил ее в некомпетентности, невыполнении обязанностей по обеспечению деятельности Комиссии, а также угрожал лишить ее премий. При этом общение с Наталией Кидиной, по ее словам, Алексей Омельян совершал в «унизительном тоне». Как отметила начальник Юридического управления, глава Комиссии Андрей Пасечник фактически поддержал Алексея Омельяна.

Как добавила Наталья Кидина, основанием для такого поведения Алексея Омельяна стало то, что она отказалась следовать незаконным, по ее мнению, указаниям нового руководства Комиссии.

Так, по ее словам, Алексей Омельян потребовал отправить для исполнения обязанностей секретарей в приемной нового руководства Комиссии работников Секретариата – государственных служащих.

Наталья Кидина была против такой командировки, ведь работа в приемной руководства не предусмотрена должностными инструкциями государственных служащих Секретариата, к тому же у каждого работника Секретариата есть свой круг обязанностей, которые тоже кому-то нужно выполнять.

А уже 15 августа, в конце очередного совещания, председатель Комиссии Андрей Пасечник сообщил Наталье Кидиной, что она сама виновата в таком отношении к ней со стороны Алексея Омельяна, поскольку и. о. руководителя Секретариата продемонстрировала несогласие с ним.

Вечером того же дня, из-за эмоциональных переживаний, Наталье Кидиной стало плохо и она была вынуждена употреблять лекарства для предотвращения инсульта.

В своей докладной записке на имя Андрея Пасечника и членов Комиссии Наталья Кидина отметила, что проявление неуважения и травли в отношении государственных служащих прямо запрещены нормами Кодекса законов о труде, и поэтому ВККС в пленарном составе должна дать оценку ситуации, которая отражена в ее докладной записке.

Что говорят Андрей Пасечник и Алексей Омельян

Председатель ВККС Андрей Пасечник и заместитель председателя Комиссии Алексей Омельян обвинения со стороны Натальи Кидиной полностью опровергают.

В своих объяснениях относительно ситуации, возникшей в Комиссии, Андрей Пасечник, в частности, сообщил, что во время августовских совещаний с сотрудниками Секретариата Комиссии никакого неэтичного поведения или высказываний со стороны Алексея Омельяна не наблюдалось.

По его словам, все совещания прошли в корректном и деловом формате, а никаких незаконных требований со стороны Алексея Омельяна или других членов Комиссии к Наталье Кидиной не было.

В свою очередь Алексей Омельян сообщил, что в ходе совещания общался с Наталией Кидиной исключительно в официальном тоне.

Он также возразил, что просил и. о. руководителя Секретариата ВККС выполнять какие-либо незаконные указания.

Заместитель председателя ВККС сообщил, что он в принципе не мог просить Наталию Кидину направить работников Секретариата Комиссии для исполнения обязанностей секретарей в приемной нового руководства Комиссии.

По словам Алексея Омельяна наоборот, именно Наталья Кидина предложила привлечь государственных служащих Комиссии к работе в приемной руководства ВККС, но исключительно с разрешения руководителя Секретариата ВККС Елены Пономаренко.

Также заместитель председателя Комиссии сообщил, что во время августовских совещаний Наталья Кидина в целом занимала несколько странную позицию, поскольку отказалась заниматься вопросами, относящимися к деятельности Секретариата. К примеру, она отказалась осуществить техническую проработку документов, поступивших от кандидатов на вакантную должность заместителя руководителя Секретариата ВККС.

В ВККС решили не торопиться

Хотя, согласно правилам, заявления и обращения по поводу неэтичного поведения должностных лиц должны рассматриваться максимально быстро, в ВККС все получилось наоборот.

Докладная записка была распределена на члена Комиссии Надежду Кобецкую, которая хотя и ознакомилась с ситуацией и опросила действующих лиц, о которых шла речь в докладной записке Натальи Кидиной, однако из-за собственной загруженности обязанностями члена ВККС (по словам самой Надежды Кобецкой), она не успела быстро подготовить какой-то обобщающий документ по ситуации, которая возникла в Комиссии.

В итоге, даже спустя несколько недель после указанных событий, Комиссия, как орган судебной власти, не смогла дать какой-либо оценки фактам, изложенным в докладной записке Натальи Кидиной.

Промедление с рассмотрением докладной записки имело негативные последствия прежде всего для самой Комиссии, ведь как среди членов Комиссии, так и среди сотрудников Секретариата ВККС начались разговоры о том, что Андрей Пасечник и его «команда» (то есть, лояльные ему члены Комиссии, поддержавшие его на выборах председателя), пытаются «замнуть» историю с докладной запиской Натальи Кидиной и спасти Алексея Омельяна от неприятностей.

4 сентября член ВККС Виталий Гацелюк во время заседания ВККС в пленарном составе предложил немедленно обсудить сложившуюся ситуацию в Комиссии. Его также поддержали член Комиссии Руслан Сидорович и секретарь Второй палаты ВККС Руслан Мельник.

«Худшее, что мы могли сделать в этом вопросе – это медлить с его рассмотрением. К сожалению, время играет против нас. Прошло уже 15 дней. По мнению стороннего наблюдателя и работников Секретариата Комиссии, будет создаваться ложное впечатление, что мы либо не проявляем интереса к этому вопросу, либо намеренно его затягиваем. И то и другое характеризует нас как лиц, не способных взять на себя какую-либо ответственность. Нам нужно дать оценку, что произошло и идти дальше», - обратился тогда к коллегам Руслан Мельник.

Впрочем, большинство членов Комиссии все же решили учесть позицию Надежды Кобецкой, которая заверила присутствующих, что ее доклад уже точно будет готов к рассмотрению на пленарном заседании ВККС, которое было запланировано на 11 сентября.

Трудное заседание

11 сентября в ВККС все же состоялось заседание, посвященное докладной записке Натальи Кидиной.

Указанное заседание, которое проходило в закрытом режиме, стало одним из наиболее длительных за время каденции действующего состава ВККС – оно началось после обеденного перерыва, а завершилось уже около 22:00.

По имеющимся данным, началось оно с попытки отвода по предложению Алексея Омельяна члена Комиссии Виталия Гацелюка, как наиболее активного члена Комиссии в вопросе Натальи Кидиной, который уже сформировал определенную точку зрения на события в Комиссии.

Впрочем, попытка отвести Виталия Гацелюка оказалась неудачной.

После этого члены Комиссии заслушали доклад Надежды Кобецкой, объяснения самого Алексея Омельяна и Натальи Кидиной.

При этом выяснилось, что документ, подготовленный Надеждой Кобецкой, не содержит в себе никаких предложений относительно путей разрешения ситуации. По сути он представлял собой хронологию августовских событий со ссылками на нормы законодательства, которые могут быть использованы при оценке ситуации.

По мнению самой Надежды Кобецкой, предоставить оценку сложившейся ситуации должна была не она лично, а Комиссия как коллегиальный орган после исследования всех обстоятельств дела.

В итоге, после длительных дискуссий, ВККС все же не смогла принять окончательного решения из-за большого количества спорных данных. Фактически, каждая сторона конфликта настаивает на своей версии событий, проверить которую практически невозможно из-за небольшого количества участников совещаний.

Новое заседание Комиссии по указанной проблеме ожидается через неделю или две.

Кадровые проблемы ВККС

Источники «Судебно-юридической газеты», знакомые с ситуацией внутри Комиссии, отмечают, что может произойти даже так, что в определенных пределах правы и Наталья Кидина и Алексей Омельян.

Дело в том, что в последние годы ВККС потеряла немалое количество опытных сотрудников, уволившихся из Комиссии по тем или иным причинам. Так, в 2024 году из Комиссии уволились сразу два заместителя руководителя Секретариата ВККС, работавшие в Комиссии еще со времен ее создания – Тарас Нешик и Александр Быструшкин. Ни один новый заместитель руководителя Секретариата назначен на вакантные должности не был.

Из-за отсутствия достаточного количества мотивированных управленческих кадров в Секретариате, у Комиссии не так много вариантов, кому именно доверить те или иные руководящие должности в Секретариате, особенно в случае отсутствия на работе действующего руководителя Секретариата Комиссии Елены Пономаренко.

Поэтому время от времени в Комиссии возникают локальные «кадровые кризисы», связанные с тем, что тот или иной руководитель среднего звена пытается действовать строго в пределах своих полномочий и не проявлять лишней инициативы в вопросах, которые в дальнейшем могут вызвать неоднозначное толкование.

В свою очередь новым руководителям ВККС, которые с момента своего назначения на должности членов Комиссии в 2023 году, взаимодействовали преимущественно с небольшим количеством работников Секретариата Комиссии, непросто осознать, что Комиссия – достаточно сложный бюрократический механизм, в котором решения не принимаются только потому, что кто-то из членов ВККС решил, что с условного понедельника те или иные процессы в Комиссии должны происходить только так, а не иначе.

Высший совет правосудия как арбитр

Чем закончится рассмотрение дисциплинарного дела Алексея Омельяна в Высшем совете правосудия прогнозировать пока сложно, ведь сама ВККС пока что оказалась неспособной дать оценку этому внутреннему конфликту.

Вместе с тем процедура открытия дисциплинарного дела в отношении заместителя председателя ВККС уже обратила на себя внимание.

Дело в том, что сразу два члена Третьей дисциплинарной палаты ВСП из пяти заявили о самоотводе от рассмотрения дела Алексея Омельяна.

Секретарь дисциплинарной палаты Инна Плахтий принимает участие в конкурсе на должности судей апелляционных судов, который прямо сейчас проводит ВККС.

А у члена дисциплинарной палаты, заместителя председателя ВСП Дмитрия Лукьянова, участие в конкурсе на должности судей апелляционных судов принимает жена – ученая из НЮУ им. Я. Мудрого Анна Пономарева.

Впрочем, коллеги указанных членов ВСП все же отказали им в удовлетворении заявленных самоотводов.

Автор Вячеслав Хрипун

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