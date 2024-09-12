Суд обязал воинскую часть исключить солдата из списков личного состава, поскольку он был мобилизован, несмотря на бронирование

Забронированный, но мобилизованный ТЦК мужчина подал в суд, чтобы его исключили из списков личного состава.

Неосведомленность ТЦК о наличии у истца права на отсрочку не опровергает того факта, что истец не подлежал призыву на военную службу во время мобилизации в соответствии со статьей 23 закона о мобилизации. Об этом заявил в своем решении от 23 августа 2024 года Винницкий окружной административный суд.

Обстоятельства дела

Мужчина в середине июня 2024 года обратился с иском к ТЦК и воинской части.

Мотивировал иск противоправностью приказа начальника ТЦК от 31.05.2024 в части призыва и направления для прохождения военной службы, так как он принят без учета приказа Минэкономики от 31.05.2024, согласно которому истцу предоставлена ​​отсрочка сроком на 6 месяцев – до 31.11.2024.

Истец считает, что он подлежит исключению из списков личного состава воинской части, поскольку приказ командира указанной воинской части от 31.05.2024 о его отнесении в списки личного состава был издан вследствие принятия ТЦК противоправного приказа о мобилизации.

В связи с заявлением адвоката истца суд своим определением в порядке обеспечения административного иска приостановил действие приказа командующего Национальной гвардии по личному составу в части перемещения истца для последующего прохождения военной службы до вступления в законную силу судебного решения в административном деле, а также запретил органам и должностным лицам Национальной гвардии совершать любые действия по перемещению истца до вступления в законную силу судебного решения по этому административному делу №120/7924/24.

Что решил суд

Следовательно, суд установил, что Минэкономики издал приказ о бронировании военнообязанных за ООО, где работает истец, по списку, согласованному Генеральным штабом ВСУ.

Согласно выписке из приказа Минэкономики о бронировании истцу, 1991 года, который работает в ООО в должности начальника смены, предоставлена ​​отсрочка до 31.11.2024.

Также из материалов дела следует, что гендиректором ООО сформировано и подписано сообщение о бронировании истца.

Согласно выписке из приказа начальника ТЦК от 31.05.2024 истец призван на военную службу. На основании приказа начальник учебного центра Национальной гвардии истец зачислен в списки личного состава учебного центра.

В дальнейшем в отношении истца командующим Нацгвардии по личному составу принят приказ от 12 июля 2024 о перемещении для дальнейшего прохождения военной службы в воинскую часть Нацгвардии.

Приказом командира воинской части от 26.07.2024 солдат с 17.07.2024 был назначен на должность старшего механика-водителя взвода оперативного назначения.

По убеждению истца, в связи с противоправностью принятого ТЦК приказа от 31.05.2024 о призыве на военную службу во время общей мобилизации, остальные принятые ответчиками в отношении него приказы также противоправны и подлежат отмене.

Определяясь по заявленным исковым требованиям, суд исходил из следующего.

Судом установлено, что истец забронирован за ООО и имеет отсрочку до 31.11.2024, что подтверждается соответствующим выпиской из приказа Минэкономики.

Кроме того, судом установлено, что во исполнение пункта 12 Порядка бронирования ООО направило в ТЦК, где военнообязанный состоит на военном учете, уведомление о бронировании по форме согласно приложению 5 для зачисления его на специальный военный учет.

Следовательно, на момент вынесения начальником ТЦК приказа от 31.05.2024 о мобилизации истца, согласно требованиям статьи 23 Закона №3543-XII, истец имел отсрочку от призыва до 31.11.2024 включительно, а следовательно, не подлежал призыву. Однако ТЦК не были приняты надлежащие меры по выяснению таких обстоятельств.

В контексте приведенного суд также отмечает, что в соответствии с Положением о ТЦК №154 районные ТЦК оформляют отсрочки от призыва во время мобилизации, которые предоставляются в установленном порядке, и проводят проверку оснований их предоставления, ведут специальный учет военнообязанных.

Также по предписаниям п. 15 Положения руководитель ТЦК обязан организовывать проведение проверок состояния бронирования военнообязанных.

Из приведенного следует сделать вывод, что обязанность по проверке наличия отсрочки от призыва во время мобилизации на военную службу и оснований для ее предоставления также возложена и на районные ТЦК, поэтому ТЦК должен был проверить наличие или отсутствие у истца права на отсрочку от призыва за мобилизацией, учитывая соответствующее уведомление со стороны истца.

В то же время пунктом 12 Порядка №76 прямо предусмотрено, что Минобороны в трехдневный срок доказывает решение о бронировании военнообязанных к сведению соответствующих ТЦК.

Следовательно, наряду с обязанностью работодателя сообщить соответствующему ТЦК о принятом Минэкономики решении о бронировании, соответствующая обязанность возложена также на Минобороны.

Более того, неосведомленность ТЦК о наличии у истца права на отсрочку не опровергает того факта, что истец не подлежал призыву на военную службу во время мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона №3543-XII.

По убеждению суда, в данном случае, учитывая очевидную незаконность обжалуемого акта индивидуального действия, хотя и исчерпывает действие фактом исполнения, его отмена не нарушит стабильности публично-правовых отношений и принцип правовой определенности, а, наоборот, будет указывать на недопустимость неправомерных действий ТЦК при мобилизации военнообязанных лиц, имеющих право на отсрочку (которые имеют статус забронированного лица).

С учетом вышеуказанного суд приходит к выводу о том, что приказ начальника ТЦК о призыве на военную службу от 31.05.2024, в части призыва истца является противоправным и подлежит отмене.

Относительно исковых требований в части отмены остальных принятых ответчиками приказов, а именно приказа начальника воинской части в части зачисления в списки личного состава, приказа командующего Национальной гвардии в части перемещения солдата и т.д., то суд отметил, что действия и решения ответчиков не основываются на законе, противоречат принципа верховенства права и не согласуются с судебной практикой Европейского суда по правам человека.

В частности, суд указал, что риск любой ошибки государственного органа должен полагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, к которым они относятся (решение ЕСПЧ по делу «Пинкова и Пинк против Чешской Республики» (Pincova and Pinc v. The Czech Republic), пункт 58, а также решение по делу «Гаши против Хорватии» (Gashi v. Croatia), заявление № 32457/05, пункт 40, от 13 декабря 2007 года, и по делу «Трго против Хорватии» (Trgo v. Croatia), заявление № 35298/04, пункт 67, от 11 июня 2009 г., также решение по делу «Рисовский против Украины» (Rysovskyy v. Ukraine) от 20 октября 2011 г., заявление № 29979/04, пункт 71) .

Суд указал, что принятые в результате реализации приказа ТЦК от 31.05.2024 остальные приказы, связанные с прохождением истцом военной службы, являются производными от приказа ТЦК, а потому тоже подлежат отмене.

В то же время, определяясь требованиям обязательственного характера, а именно в части исключения истца из состава воинской части, суд учитывает, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 КАС Украины, суд рассматривает административные дела не иначе как по исковому заявлению, поданному в соответствии с настоящим Кодексом, в пределах исковых требований. Суд может выйти за рамки исковых требований, если это необходимо для эффективной защиты прав, свобод, интересов человека и гражданина, других субъектов в сфере публично правовых отношений от нарушений со стороны субъектов властных полномочий.

В данном случае судом установлено, что на время обращения в суд с данным иском истец, во исполнение приказа начальника ТЦК был зачислен в списки воинской части.

Вместе с тем, уже после открытия производства по данному делу, приказом командира воинской части от 22.07.2024 солдат был причислен к спискам прибывшей части для прохождения военной службы из воинской части НГУ в распоряжение командира воинской части с 17.07.2024 на основании предписания. Также, приказом командира воинской части солдат был назначен на должность старшего механика-водителя.

Судя по изложенному, суд пришел к выводу, учитывая необходимость надлежащей защиты и восстановления нарушенного права истца, следует выйти за пределы исковых требований и обязать воинскую часть Нацгвардии исключить истца из списков личного состава.

Принимая решение о восстановлении нарушенных прав истца указанным выше способом, суд также учитывает, что принятие Министерством экономики Украины приказа от 31.05.2024 о бронировании военнообязанных, которым, кроме прочего, был забронирован и истец, было обусловлено необходимостью обеспечения функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период. То есть, соответствующий приказ о бронировании истца был принят с целью обеспечения стабильной работы ООО, которое отнесено к категории критически важных предприятий, сохранности в штате общества квалифицированной рабочей силы.

Соответственно пребывание истца в составе воинской части делает невозможным выполнение им своих должностных обязанностей на обществе, что в соответствии с приказом министерства признано критически важным для экономики.

Следовательно, суд признал противоправными и отменил:

приказ начальника ТЦК в части призыва истца на направление прохождения военной службы;

приказ воинской части в части отнесения в списки личного состава на соответствующую должность

приказ командующего Национальной гвардии по личному составу в части перемещения солдата

приказ начальника по строевой части воинской части в части исключения из списков личного состава воинской части и всех видов обеспечения солдат в связи с перемещением его в воинскую часть Нацгвардии

приказ командира воинской части Нацгвардии о причислении в списки личного состава воинской части и на все виды обеспечения

приказ командира воинской части о том, чтобы считать истца приступившим к исполнению обязанностей.

Также суд обязал воинскую часть Национальной гвардии исключить истца из списков личного состава.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.