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Заступником голови ВККС обраний суддя Олексій Омельян

15:32, 8 серпня 2024
Олексій Омельян був єдиним кандидатом на посаду заступника голови ВККС.
Заступником голови ВККС обраний суддя Олексій Омельян
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 8 серпня 2024 року обрала на посаду заступника голови ВККС суддю Господарського суду Житомирської області Олексія Омельяна.

Після кількох невдалих спроб обрати заступника голови Комісії 7 серпня, вже 8 серпня Олексій Омельян виявився єдиним кандидатом на посаду заступника голови Комісії.

Нагадаємо, що згідно до закону, у разі, якщо головою ВККС обрано не суддю або суддю у відставці, то заступником голови Комісії має бути обов’язково обрано представника суддівського корпусу.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 7 серпня головою ВККС був обраний представник НАЗК Андрій Пасічник.

У підсумку, більшість членів Комісії, навіть ті, хто 7 серпня не підтримували Олексія Омельяна, все ж проголосували за нього.

Голоси розподілилися наступним чином:

Омельян Олексій Сергійович – 12 голосів «за»

Не підтримали жодного кандидата – 3

Зазначимо, що хоча Олексій Омельян і є «кадровим» суддею, він має достатньо специфічну як для судді біографію.

У 2011 – 2012 роках Олексій Омельян працював дисциплінарним інспектором у Секретаріаті ВККС. З 2012 року – суддя Господарського суду Житомирської області.

Втім, після призначення на посаду судді безстроково у 2019 році, кандидат фактично не здійснював повноважень судді – спочатку Олексій Омельян перебував у відрядженні у Національній школі суддів, а потім, з огляду на сімейний стан, взяв відпустку по догляду за дитиною.

З квітня 2022 року по 2023 рік Олексій Омельян служив у Державній прикордонній службі. Був начальником групи відділення забезпечення міжнародного співробітництва Адміністрації Державної прикордонної служби. Після призначення на посаду члена ВККС у 2023 році Олексій Омельян демобілізувався зі служби.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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