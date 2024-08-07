Головою ВККС обраний представник НАЗК Андрій Пасічник

Андрія Пасічника, який є державним службовцем у відрядженні, підтримала більшість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Джерело фото - ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 7 серпня 2024 року визначилась з головою ВККС.

Вперше в історії ВККС головою Комісії обрано держслужбовця, який перебуває у тимчасовому відрядженні до складу ВККС.

Зазначимо, що всього кандидатів на посаду голови ВККС 7 серпня було двоє:

Пасічник Андрій Володимирович – адвокат, після перемоги у відборі на посаду члена ВККС у 2023 році був відряджений до складу ВККС. На момент призначення на посаду члена ВККС Андрій Пасічник займав посаду керівника Управління проведення повних перевірок НАЗК.

Гацелюк Віталій Олександрович – до призначення на посаду члена ВККС у 2023 році займався реалізацію проектів ОБСЄ в Україні.

За підсумками голосування, результати розподілилися наступним чином:

Андрій Пасічник – 9 голосів «за»

Віталій Гацелюк – 6 голосів «за»

Відповідно до правил, для обрання на посаду голови ВККС, кандидат мав отримати мінімум 9 голосів своїх колег.

Зазначимо, що в. о. голови ВККС Руслан Сидорович, який був кандидатом на посаду голови ВККС під час минулих спроб обрання голови Комісії, цього разу відмовився від висунення своєї кандидатури.

Також слід зазначити, що у разі, якщо на посаду голови Комісії буде призначено не суддю або суддю у відставці, заступником голови Комісії має бути саме представник суддівського корпусу.

«Судово-юридична газета» раніше повідомляла, чим закінчилася попередня спроба членів ВККС обрати голову Комісії.

Автор В’ячеслав Хрипун

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