У Києві на вулиці Миколи Грінченка обмежать рух транспорту

Обмеження діятимуть 8 - 9 серпня з 9:00 до 18:00.

У столиці 8 та 9 серпня на вулиці Миколи Грінченка буде обмежений рух транспорту. Дорожники виконуватимуть поточний ремонт, пишуть у КМДА.

За інформацією КК «Київавтодор», обмеження діятимуть 8 - 9 серпня з 9:00 до 18:00 на ділянці від вул. Байкової до вул. Протасів Яр.

Учасників дорожнього руху просять врахувати обмеження під час планування маршруту.

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