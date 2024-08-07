В Киеве на улице Николая Гринченко ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать 8 – 9 августа с 9:00 до 18:00.

В столице 8 и 9 августа на улице Николая Гринченко будет ограничено движение транспорта. Дорожники будут выполнять текущий ремонт, пишут в КГГА.

По информации КК «Киевавтодор», ограничения будут действовать 8 – 9 августа с 9:00 до 18:00 на участке от ул. Байковой до ул. Протасов Яр.

Участников дорожного движения просят учесть ограничения при планировании маршрута.

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