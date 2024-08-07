Евросоюз предоставил Украине уже 108 млрд евро помощи, — Урсула фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина от стран Европейского союза (ЕС) получила уже 108 млрд евро помощи. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х (бывший).
«ЕС поддерживает Украину с первого дня агрессионной войны россии. С нашими государствами-членами мы оказали поддержку почти в 108 млрд евро», - рассказала она.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина победит в этой войне за выживание и «ЕС будет поддерживать Украину и ее народ столько, сколько нужно».
Ранее сообщалось, что Совет ЕС одобрил выделение Украине 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
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