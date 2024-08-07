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Евросоюз предоставил Украине уже 108 млрд евро помощи, — Урсула фон дер Ляйен

15:42, 7 августа 2024
Урсула фон дер Ляйен отметила, что «ЕС будет поддерживать Украину и ее народ столько, сколько нужно».
Евросоюз предоставил Украине уже 108 млрд евро помощи, — Урсула фон дер Ляйен
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина от стран Европейского союза (ЕС) получила уже 108 млрд евро помощи. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х (бывший).

«ЕС поддерживает Украину с первого дня агрессионной войны россии. С нашими государствами-членами мы оказали поддержку почти в 108 млрд евро», - рассказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина победит в этой войне за выживание и «ЕС будет поддерживать Украину и ее народ столько, сколько нужно».

Ранее сообщалось, что Совет ЕС одобрил выделение Украине 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

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