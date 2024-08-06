Совет ЕС одобрил выделение Украине 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility

В Минфине заявили, что средства будут направлены на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

Фото: agropolit.com

Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму 4,2 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Об этом сообщил официальный сайт Минфина.

Средства будут направлены на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

«Благодарен Европейскому Союзу за положительную оценку проделанной Правительством работы и за понимание потребностей Украины. ЕС является самым большим донором внешнего финансирования с 24 февраля 2022 года. Международная помощь играет решающую роль в обеспечении бюджетной ликвидности и сохранении макрофинансовой стабильности в условиях неопределенности. Правительство привержено сотрудничеству с партнерами и эффективному и скорейшему внедрению мер», — прокомментировал Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Отмечается, что Украина выполнила все меры, определенные Планом Украины, до конца второго квартала, что открыло возможность получения соответствующего транша за инструментом.

Планом Украины было предусмотрено девять индикаторов до конца июня 2024 года. В частности, в сфере ответственности Минфина было внедрение ряда мер в бюджетной сфере, управлении публичными инвестициями и государственном администрировании.

В рамках инструмента Ukraine Facility в Госбюджет Украины уже поступило 7,9 млрд. евро. Ожидается, что в 2024 году бюджетная поддержка от ЕС составит 16 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия одобрила выделение Украине почти 4,2 млрд евро за выполнение реформ, в том числе принятие закона о реформе БЭБ.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», следить за тем, как Украина тратит средства ЕС на реформы, будет специальный «ревизор». Это предусматривает ратифицированное 6 июня парламентом Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276).

Согласно этому Соглашению европейские институции имеют право ставить вопрос не только о прекращении выплат, но и о возврате средств.

Рамочное соглашение предусматривает создание Аудиторского совета, в состав которого войдут профессиональные аудиторы, эксперты по финансовому контролю, а также антикоррупционные эксперты. Этот аудиторский Совет будет создан в ЕС. По соглашению Украина обязана взаимодействовать с аудиторским Советом, предоставлять ему соответствующие документы для того, чтобы, в случае выявления нарушений, можно было их расследовать.

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