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Рада ЄC схвалила виділення Україні 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility

15:36, 6 серпня 2024
У Мінфіні заявили, що кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.
Рада ЄC схвалила виділення Україні 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility
Фото: agropolit.com
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Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні макрофінансової допомоги на суму 4,2 млрд євро у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Про це повідомив офіційний сайт Мінфіну.

Кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

«Вдячний Європейському Союзу за позитивну оцінку проробленої Урядом роботи та за розуміння потреб України. ЄС є найбільшим донором зовнішнього фінансування з 24 лютого 2022 року. Міжнародна допомога відіграє вирішальну роль у забезпеченні бюджетної ліквідності та збереженні макрофінансової стабільності в умовах невизначеності. Уряд відданий співпраці з партнерами та ефективному і якнайшвидшому впровадженню заходів», — прокоментував Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначається, що Україна виконала усі заходи, визначені Планом України, до кінця другого кварталу, що в свою чергу відкрило можливість отримання відповідного траншу за інструментом.

Планом України було передбачено дев’ять індикаторів до кінця червня 2024 року. Зокрема, у сфері відповідальності Мінфіну було впровадження низки заходів у бюджетній сфері, управлінні публічними інвестиціями та державному адмініструванні.

У межах інструменту Ukraine Facility до Держбюджету України вже надійшло 7,9 млрд євро. Очікується, що у 2024 році бюджетна підтримка від ЄС сягне 16 млрд євро.

Раніше ми писали, що Єврокомісія схвалила виділення Україні майже 4,2 млрд євро за виконання реформ, зокрема прийняття закону про реформу БЕБ.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», слідкувати за тим, як Україна витрачає кошти ЄС на реформи, буде спеціальний «ревізор». Це передбачає ратифікована 6 червня парламентом Рамкова угода між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (законопроект 0276).

Відповідно до цієї Угоди європейські інституції мають право ставити питання не лише про припинення виплат, а й про повернення коштів.

Рамкова угода передбачає створення Аудиторської ради, до складу якої увійдуть професійні аудитори, експерти з фінансового контролю, а також антикорупційні експерти. Ця аудиторська Рада буде створена в ЄС. За угодою, Україна зобов’язана взаємодіяти з аудиторською Радою, надавати їй відповідні документи для того, щоб, у разі виявлення порушень, можна було їх розслідувати.  

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