Практика судів
  1. Публікації
  2. / У світі

Єврокомісія схвалила виділення Україні майже 4,2 млрд євро за виконання реформ, зокрема прийняття закону про реформу БЕБ

18:36, 17 липня 2024
Україна зможе отримати у вересні майже 4,2 млрд євро за виконання реформ за Планом Ukraine Facility.
Єврокомісія схвалила виділення Україні майже 4,2 млрд євро за виконання реформ, зокрема прийняття закону про реформу БЕБ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська комісія підтримала виділення Україні майже 4,2 млрд євро. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль. «Разом проводимо структурні реформи та працюємо на шляху до нашого спільного майбутнього» - зазначив він.

Йдеться про виконання Плану реформ Ukraine Facility. Раніше «Судово-юридична газета» писала, скільки грошей Україна отримає за набрання чинності законом про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Як зазначив голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев, Україна виконала усі індикатори з Плану для Ukraine Facility з дедлайнами у ІІ кварталі.
«Ми вже отримали усі кошти так званого «безумовного фінансування», отже далі виділення фінансових ресурсів відбуватиметься за умови реалізації щоквартальних індикаторів» - зазначив він.
У ІІ кварталі це були:

  • схвалення плану цифровізації Державної митної служби;
  • схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 років;
  • схвалення Плану заходів з реалізації Дорожньої карти щодо реформування управління публічними інвестиціями;
  • призначення нового керівника НАЗК;
  • набуття чинності Закону про корпоративне управління для державних компаній;
  • перегляд нормативно-правової бази про Бюро економічної безпеки;
  • затвердження Національного плану з енергетики та клімату;
  • прийняття Стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року та Плану заходів з її реалізації;
  • набрання чинності стратегічним документом з протимінної діяльності на період до 2033 року.

За його словами, очікується, що Європейська комісія до кінця місяця опрацює звіт України про результати виконання індикаторів для їх підтвердження.
Надалі держави-члени ЄС мають протягом двох місяців ухвалити рішення про виділення Україні наступного траншу фінансування у рамках Ukraine Facility. Йдеться про 4,1 млрд. євро, які ми розраховуємо отримати у вересні, зауважив Гетманцев.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Європейська комісія 17 червня опублікувала рішення №2024/1697 про створення Аудиторської ради для контролю за використанням коштів в рамках виконання Україною програми фінансування за Планом Ukraine Facility. Нагадаємо, що цей План передбачає зокрема створення Вищого адміністративного суду, внесення змін до КПК, збільшення чисельності САП і ВАКС тощо.

Механізм Ukraine Facility передбачає залучення 50 мільярдів євро з 2024 по 2027 роки за умови успішного виконання Плану України. Більша частина з цих коштів – кредити.

Україна, відповідно до Рамкової угоди, зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості використання коштів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», слідкувати за тим, як Україна витрачає кошти ЄС на реформи, буде спеціальний «ревізор». Це передбачає ратифікована 6 червня парламентом Рамкова угода між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (законопроект 0276).

Відповідно до цієї Угоди європейські інституції мають право ставити питання не лише про припинення виплат, а й про повернення коштів.

Рамкова угода передбачає створення Аудиторської ради, до складу якої увійдуть професійні аудитори, експерти з фінансового контролю, а також антикорупційні експерти. Ця аудиторська Рада буде створена в ЄС. За угодою, Україна зобов’язана взаємодіяти з аудиторською Радою, надавати їй відповідні документи для того, щоб, у разі виявлення порушень, можна було їх розслідувати.  

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єврокомісія схвалила виділення Україні майже 4,2 млрд євро за виконання реформ, зокрема прийняття закону про реформу БЕБ

Україна зможе отримати у вересні майже 4,2 млрд євро за виконання реформ за Планом Ukraine Facility.

Електронне бронювання тепер доступне через портал Дія – Юлія Свириденко

На порталі Дія запустили електронне бронювання.

«Потяг стій, раз два» - член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко прокоментував рішення Держспецзв'язку, яким мобільних операторів зобов’язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

У розпорядженні відсутні пропозиції щодо ремонтних бригад, які повинні це робити, і пропозиції щодо 100% бронювання технічного персоналу.

Курс долара та євро досяг нового історичного максимуму

Курс долара в обмінниках столиці склав 41,9 грн за долар, а євро – 45,9 грн.

Вартість газованої води зросте у 2,5 рази – Комітет рекомендував прийняти законопроект про акцизний податок на води

Згідно розрахунку Мінекономіки ціна на напої зросте приблизно 2,5 рази – у Комітеті стверджують, що йдеться про здоров’я громадян.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС
  • Аліна Сидорук
    Аліна Сидорук
    суддя Господарського суду Тернопільської області