Єврокомісія схвалила виділення Україні майже 4,2 млрд євро за виконання реформ, зокрема прийняття закону про реформу БЕБ

Україна зможе отримати у вересні майже 4,2 млрд євро за виконання реформ за Планом Ukraine Facility.

Європейська комісія підтримала виділення Україні майже 4,2 млрд євро. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль. «Разом проводимо структурні реформи та працюємо на шляху до нашого спільного майбутнього» - зазначив він.

Йдеться про виконання Плану реформ Ukraine Facility. Раніше «Судово-юридична газета» писала, скільки грошей Україна отримає за набрання чинності законом про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Як зазначив голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев, Україна виконала усі індикатори з Плану для Ukraine Facility з дедлайнами у ІІ кварталі.

«Ми вже отримали усі кошти так званого «безумовного фінансування», отже далі виділення фінансових ресурсів відбуватиметься за умови реалізації щоквартальних індикаторів» - зазначив він.

У ІІ кварталі це були:

схвалення плану цифровізації Державної митної служби;

схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 років;

схвалення Плану заходів з реалізації Дорожньої карти щодо реформування управління публічними інвестиціями;

призначення нового керівника НАЗК;

набуття чинності Закону про корпоративне управління для державних компаній;

перегляд нормативно-правової бази про Бюро економічної безпеки;

затвердження Національного плану з енергетики та клімату;

прийняття Стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року та Плану заходів з її реалізації;

набрання чинності стратегічним документом з протимінної діяльності на період до 2033 року.

За його словами, очікується, що Європейська комісія до кінця місяця опрацює звіт України про результати виконання індикаторів для їх підтвердження.

Надалі держави-члени ЄС мають протягом двох місяців ухвалити рішення про виділення Україні наступного траншу фінансування у рамках Ukraine Facility. Йдеться про 4,1 млрд. євро, які ми розраховуємо отримати у вересні, зауважив Гетманцев.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Європейська комісія 17 червня опублікувала рішення №2024/1697 про створення Аудиторської ради для контролю за використанням коштів в рамках виконання Україною програми фінансування за Планом Ukraine Facility. Нагадаємо, що цей План передбачає зокрема створення Вищого адміністративного суду, внесення змін до КПК, збільшення чисельності САП і ВАКС тощо.

Механізм Ukraine Facility передбачає залучення 50 мільярдів євро з 2024 по 2027 роки за умови успішного виконання Плану України. Більша частина з цих коштів – кредити.

Україна, відповідно до Рамкової угоди, зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості використання коштів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», слідкувати за тим, як Україна витрачає кошти ЄС на реформи, буде спеціальний «ревізор». Це передбачає ратифікована 6 червня парламентом Рамкова угода між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (законопроект 0276).

Відповідно до цієї Угоди європейські інституції мають право ставити питання не лише про припинення виплат, а й про повернення коштів.

Рамкова угода передбачає створення Аудиторської ради, до складу якої увійдуть професійні аудитори, експерти з фінансового контролю, а також антикорупційні експерти. Ця аудиторська Рада буде створена в ЄС. За угодою, Україна зобов’язана взаємодіяти з аудиторською Радою, надавати їй відповідні документи для того, щоб, у разі виявлення порушень, можна було їх розслідувати.

Автор: Наталя Мамченко

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