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Еврокомиссия одобрила выделение Украине почти 4,2 млрд евро за выполнение реформ, в том числе принятие закона о реформе БЭБ

18:36, 17 июля 2024
Украина сможет получить в сентябре почти 4,2 млрд евро за выполнение реформ по Плану Ukraine Facility.
Еврокомиссия одобрила выделение Украине почти 4,2 млрд евро за выполнение реформ, в том числе принятие закона о реформе БЭБ
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Европейская комиссия поддержала выделение Украине почти 4,2 млрд. евро. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. «Вместе проводим структурные реформы и работаем на пути к нашему общему будущему» - отметил он.

Речь идет о выполнении Плана реформ Ukraine Facility. Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, сколько денег Украина получит за вступление в силу закона о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, Украина выполнила все индикаторы из Плана для Ukraine Facility с дедлайнами во ІІ квартале.

«Мы уже получили все средства так называемого «безусловного финансирования», так что дальше выделение финансовых ресурсов будет происходить при реализации ежеквартальных индикаторов» - отметил он.

Во ІІ квартале это были:

  • одобрение плана цифровизации Государственной таможенной службы;
  • одобрение Бюджетной декларации на 2025-2027 годы;
  • одобрение Плана мер по реализации Дорожной карты по реформированию управления публичными инвестициями;
  • назначение нового руководителя НАПК;
  • вступление в силу Закона о корпоративном управлении для государственных компаний;
  • пересмотр нормативно-правовой базы Бюро экономической безопасности;
  • утверждение Национального плана по энергетике и климату;
  • принятие Стратегии термомодернизации зданий на период до 2050 г. и Плана мероприятий по ее реализации;
  • вступление в силу стратегического документа по противоминной деятельности на период до 2033 года.

По его словам, ожидается, что Европейская комиссия до конца месяца разработает отчет Украины о результатах выполнения индикаторов для их подтверждения.

В дальнейшем государства-члены должны в течение двух месяцев принять решение о выделении Украине следующего транша финансирования в рамках Ukraine Facility. Речь идет о 4,1 млрд евро, которые мы рассчитываем получить в сентябре, отметил Гетманцев.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Европейская комиссия 17 июня опубликовала решение №2024/1697 о создании Аудиторского совета по контролю за использованием средств в рамках выполнения Украиной программы финансирования по Плану Ukraine Facility. Напомним, что этот План предусматривает создание Высшего административного суда, внесение изменений в УПК, увеличение численности САП и ВАКС и т.д.

Механизм Ukraine Facility предусматривает привлечение 50 миллиардов евро с 2024 по 2027 год при условии успешного выполнения Плана Украины. Большая часть этих средств – кредиты.

Украина, согласно Рамочному соглашению, обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности использования средств.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», следить за тем, как Украина тратит средства ЕС на реформы, будет специальный «ревизор». Это предусматривает ратифицированное 6 июня парламентом Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276).

Согласно этому Соглашению европейские институции имеют право ставить вопрос не только о прекращении выплат, но и о возврате средств.

Рамочное соглашение предусматривает создание Аудиторского совета, в состав которого войдут профессиональные аудиторы, эксперты по финансовому контролю, а также антикоррупционные эксперты. Этот аудиторский Совет будет создан в ЕС. По соглашению Украина обязана взаимодействовать с аудиторским Советом, предоставлять ему соответствующие документы для того, чтобы, в случае выявления нарушений, можно было их расследовать.

Автор: Наталя Мамченко 

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Еврокомиссия одобрила выделение Украине почти 4,2 млрд евро за выполнение реформ, в том числе принятие закона о реформе БЭБ

Украина сможет получить в сентябре почти 4,2 млрд евро за выполнение реформ по Плану Ukraine Facility.

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