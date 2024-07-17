В Одессе усилят контроль за военными авто после серии поджогов

В Одессе усилят проверки военного транспорта.

В Одессе участились случаи поджогов автомобилей, поэтому городские власти будут принимать дополнительные меры безопасности. В связи с этим город введет дополнительные проверки транспортных средств, которые используются военными.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Соответствующие поручения уже направлены командованию для систематизации и наведения порядка в использовании военного транспорта в городе.

«Я не уверен, что это все военные. Не все автомобили, которые ездят по городу в военной форме, принадлежат военным. Многие одевают форму без знаков опознавания и просто катаются. Поэтому теперь введены дополнительные меры проверок, что это за машины», - заявил Кипер.

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