В Одесі посилять контроль за військовими авто після серії підпалів

В Одесі посилять перевірки військового транспорту.

В Одесі почастішали випадки підпалів автомобілів, тож міська влада вживатиме додаткових заходів безпеки. У зв'язку з цим місто запровадить додаткові перевірки транспортних засобів, які використовуються військовими.

Про це під час брифінгу повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Відповідні доручення вже направлені командуванню для систематизації та наведення порядку у використанні військового транспорту в місті.

«Я не впевнений, що це всі військові. Не всі автомобілі, які їздять містом у військовій формі, належать військовим. Багато хто одягає форму без знаків розпізнавання і просто катається. Тож тепер введено додаткові заходи перевірок, що це за машини», — заявив Кіпер.

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