14 тисяч доларів за допомогу у виїзді за кордон: затримано двох мешканців Хмельниччини

Підозрювані налагодили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон.

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Двом жителям м. Кам’янець-Подільський повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрювані налагодили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон.

Чоловік підшуковував «клієнтів», а його співучасниця займалась оформленням фіктивних медичних документів.

Вони обіцяли виготовити підроблені довідки військово-лікарської комісії та МСЕК про непридатність до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку.

Ці документи дозволили б чоловікам безперешкодно перетнути державний кордон України.

Спочатку вартість такої «послуги» оцінювали у 8 000 доларів. Потім сума зросла до 14 000 доларів.

Правоохоронці затримали підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України під час одержання частини грошових коштів у розмірі 6 000 доларів.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Встановлюються інші особи, які можуть бути задіяні у незаконній схемі.

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