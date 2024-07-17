Як вимикатимуть світло завтра, – розповіли в Укренерго

З 16:00 до 22:00 діятимуть чотири черги відключень одночасно.

У четвер, 18 липня, в Україні діятимуть графіки стабілізаційних відключень протягом усієї доби, повідомляє Укренерго.

З опівночі до 5:00 будуть застосовані дві черги відключень. Від 5:00 до 16:00 та з 22:00 до опівночі діятимуть три черги відключень. Найбільше навантаження очікується з 16:00 до 22:00, коли обленерго задіють чотири черги відключень одночасно.

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