Міністр фінансів Німеччини відмовився коментувати, чи зменшені витрати на допомогу Україні вдвічі на 2025 рік

Раніше повідомлялося, що Німеччина може ухвалити бюджет з удвічі меншими витратами на військову допомогу Україні в 2025 році.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер ухилився від прямої відповіді на запитання щодо обсягу коштів, виділених на військову підтримку України в проєкті бюджету на наступний рік, і не підтвердив дані ЗМІ про можливе зменшення цієї суми вдвічі.

Під час пресконференції після затвердження бюджету урядом, глава відомства заявив, що більшість необхідної допомоги Україні буде надано через європейські джерела та новий інструмент G7, який передбачає використання заморожених російських фінансових активів.

«Уже цього року будуть у розпорядженні 50 млрд доларів, які Україна зможе використати як вважає за потрібне… Таким чином фінансування України на ближчий час гарантоване», — сказав Лінднер.

На питання про зменшення витрат на підтримку України, Лінднер знову згадав про заморожені активи, але запевнив, що кошти на підтримку передбачені.

Тим часом, як повідомляє Укрінформ, у ЗМІ з’явилися дані, що в бюджеті Німеччини на наступний рік витрати на військову допомогу Україні будуть скорочені майже вдвічі. У 2024 році на ці цілі було передбачено 7,1 млрд євро, а з урахуванням інших статей — 7,48 млрд. Наступного року сума підтримки може не досягти 4 млрд євро, тоді як кілька тижнів тому міністр оборони Борис Пісторіус просив додатково виділити 4 млрд євро на військову допомогу Києву, оскільки передбачені кошти вже майже використані.

Згідно з заявами Міністерства фінансів Німеччини, внутрішня та зовнішня безпека є одним з основних пріоритетів бюджету на 2025 рік. Уряд планує виділити на військові потреби 53,25 млрд євро замість 51,95 млрд цього року. Загалом бюджетні витрати у 2025 році становитимуть 480,6 млрд євро, що на 8 млрд менше, ніж цього року.

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