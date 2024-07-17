Практика судов
  1. В мире

Министр финансов Германии отказался комментировать, уменьшены ли расходы на помощь Украине вдвое на 2025 год

18:13, 17 июля 2024
Ранее сообщалось, что Германия может принять бюджет с вдвое меньшими расходами на военную помощь Украине в 2025 году.
Министр финансов Германии отказался комментировать, уменьшены ли расходы на помощь Украине вдвое на 2025 год
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр финансов Германии Кристиан Линднер уклонился от прямого ответа на вопрос об объеме средств, выделенных на военную поддержку Украины в проекте бюджета на следующий год, и не подтвердил данные СМИ о возможном уменьшении этой суммы вдвое.

Во время пресс-конференции после утверждения бюджета правительством, глава ведомства заявил, что большинство необходимой помощи Украине будет предоставлено через европейские источники и новый инструмент G7, который предусматривает использование замороженных российских финансовых активов.

«Уже в этом году будут в распоряжении 50 млрд долларов, которые Украина сможет использовать как считает нужным... Таким образом финансирование Украины на ближайшее время гарантировано», - сказал Линднер.

На вопрос об уменьшении расходов на поддержку Украины, Линднер снова вспомнил о замороженных активах, но заверил, что средства на поддержку предусмотрены.

Между тем, как сообщает Укринформ, в СМИ появились данные, что в бюджете Германии на следующий год расходы на военную помощь Украине будут сокращены почти вдвое. В 2024 году на эти цели было предусмотрено 7,1 млрд евро, а с учетом других статей - 7,48 млрд. В следующем году сумма поддержки может не достичь 4 млрд евро, тогда как несколько недель назад министр обороны Борис Писториус просил дополнительно выделить 4 млрд евро на военную помощь Киеву, поскольку предусмотренные средства уже почти использованы.

Согласно заявлениям Министерства финансов Германии, внутренняя и внешняя безопасность является одним из основных приоритетов бюджета на 2025 год. Правительство планирует выделить на военные нужды 53,25 млрд евро вместо 51,95 млрд в этом году. В целом бюджетные расходы в 2025 году составят 480,6 млрд евро, что на 8 млрд меньше, чем в этом году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия одобрила выделение Украине почти 4,2 млрд евро за выполнение реформ, в том числе принятие закона о реформе БЭБ

Украина сможет получить в сентябре почти 4,2 млрд евро за выполнение реформ по Плану Ukraine Facility.

Электронное бронирование теперь доступно через портал Дія – Юлия Свириденко

На портале Дія запустили электронное бронирование.

«Поезд стой, раз два» – член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко прокомментировал решение Госспецсвязи, которым мобильных операторов обязали обеспечить 10 часов работы сети без света

В распоряжении отсутствуют предложения по ремонтным бригадам, которые должны это делать, и предложения по 100% бронированию технического персонала.

Курс доллара и евро достиг нового исторического максимума

Курс доллара в обменниках столицы составил 41,9 гр. за доллар, а евро – 45,9 грн.

Стоимость газировки вырастет в 2,5 раза – Комитет рекомендовал принять законопроект об акцизном налоге на воды

Согласно расчету Минэкономики цена на напитки вырастет примерно в 2,5 раза – в Комитете утверждают, что речь идет о здоровье граждан.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС
  • Аліна Сидорук
    Аліна Сидорук
    суддя Господарського суду Тернопільської області