Министр финансов Германии отказался комментировать, уменьшены ли расходы на помощь Украине вдвое на 2025 год

Ранее сообщалось, что Германия может принять бюджет с вдвое меньшими расходами на военную помощь Украине в 2025 году.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер уклонился от прямого ответа на вопрос об объеме средств, выделенных на военную поддержку Украины в проекте бюджета на следующий год, и не подтвердил данные СМИ о возможном уменьшении этой суммы вдвое.

Во время пресс-конференции после утверждения бюджета правительством, глава ведомства заявил, что большинство необходимой помощи Украине будет предоставлено через европейские источники и новый инструмент G7, который предусматривает использование замороженных российских финансовых активов.

«Уже в этом году будут в распоряжении 50 млрд долларов, которые Украина сможет использовать как считает нужным... Таким образом финансирование Украины на ближайшее время гарантировано», - сказал Линднер.

На вопрос об уменьшении расходов на поддержку Украины, Линднер снова вспомнил о замороженных активах, но заверил, что средства на поддержку предусмотрены.

Между тем, как сообщает Укринформ, в СМИ появились данные, что в бюджете Германии на следующий год расходы на военную помощь Украине будут сокращены почти вдвое. В 2024 году на эти цели было предусмотрено 7,1 млрд евро, а с учетом других статей - 7,48 млрд. В следующем году сумма поддержки может не достичь 4 млрд евро, тогда как несколько недель назад министр обороны Борис Писториус просил дополнительно выделить 4 млрд евро на военную помощь Киеву, поскольку предусмотренные средства уже почти использованы.

Согласно заявлениям Министерства финансов Германии, внутренняя и внешняя безопасность является одним из основных приоритетов бюджета на 2025 год. Правительство планирует выделить на военные нужды 53,25 млрд евро вместо 51,95 млрд в этом году. В целом бюджетные расходы в 2025 году составят 480,6 млрд евро, что на 8 млрд меньше, чем в этом году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.