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Суд в Германии наказал мужчину, который поставлял в рф детали для дронов

23:54, 17 июля 2024
Суд постановил, что 59-летний мужчина доставил в страну-агрессор 120 тысяч деталей.
Суд в Германии наказал мужчину, который поставлял в рф детали для дронов
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В Германии суд приговорил мужчину с двойным немецко-российским гражданством к шести годам и девяти месяцам лишения свободы за то, что он продавал электронику компаниям рф для военного использования. Об этом сообщает Reuters.

В частности, суд в городе Штутгарт постановил, что 59-летний мужчина доставил в страну-агрессор 120 тысяч деталей, которые могли быть использованы в военных целях с января 2020 по май 2023 года.

В решении суда говорится, что среди них были детали, которые используются в БПЛА «Орлан-10», который армия рф использует в войне против Украины.

Также там указывается, что после начала полномасштабной войны в Украине мужчина пытался скрыть такие продажи с помощью документов для таких пунктов назначения, как Гонконг и Турция.

При вынесении приговора суд «принял во внимание израсходованную им преступную энергию - в частности, в форме обхода санкций после февраля 2022 года - а также длительный период транзакций и их значительный объем».

Также в решении суда говорится, что злоумышленник признался в совершении преступления и сказал, что ему жалко. В то же время его 54-летний бизнес-партнер получил условный срок, который является более коротким.

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