В США начали расследование в отношении Секретной службы во время покушения на Дональда Трампа

Генеральный инспектор внутренней безопасности расследует деятельность Секретной службы после нападения на Трампа.

В США ведется расследование в отношении Секретной службы, которая отвечала за безопасность экс-президента Дональда Трампа во время покушения на его жизнь на предвыборном митинге в Пенсильвании. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сайт генерального инспектора Министерства внутренней безопасности США.

Целью расследования является «оценить процесс обеспечения Секретной службой Соединенных Штатов безопасности на предвыборном мероприятии бывшего президента Трампа 13 июля 2024 года».

Точная дата начала расследования не была указана. По информации AP, расследование в отношении Секретной службы является частью более широкого перечня текущих дел, которые расследует офис генерального инспектора.

Напомним, спецслужбы США имели информацию о планах Ирана совершить покушение на Дональда Трампа.

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