Спецслужби США мали інформацію про плани Ірану скоїти замах на Дональда Трампа

У відповідь на загрозу Секретна служба США надала додаткові ресурси та засоби для захисту Дональда Трампа.

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Спецслужбам Сполучених Штатів Америки останніми тижнями передавали дані про плани Ірану влаштувати замах на колишнього президента США Дональда Трампа, пише CNN.

Як повідомляє джерело, така інформація призвела до того, що Секретній службі США довелось посилити охорону Трампа.

Також співрозмовники CNN додають, що жодних ознак причетності Томаса Метью Крукса, який стріляв у Трампа 13 липня, до таких планів Ірану немає.

«СНБ безпосередньо зв'язався з USSS (Секретною службою США - ред.) на вищому рівні, щоб бути абсолютно впевненим у тому, що вони продовжують відстежувати останні повідомлення. USSS поділилася цією інформацією з керівником групи, і кампанію Трампа було повідомлено про зростаючу загрозу», - сказав американський чиновник з Ради нацбезпеки США.

За його словами, у відповідь на таку загрозу Секретна служба надала додаткові ресурси та засоби для захисту Трампа.

Раніше ми писали, що стрілок, ймовірно, тренувався перед атакою на експрезидента США.

Також відомо, що правоохоронці знайшли вибухівку у машині та будинку нападника.

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