Практика судів
  1. У світі

Спецслужби США мали інформацію про плани Ірану скоїти замах на Дональда Трампа

10:37, 17 липня 2024
У відповідь на загрозу Секретна служба США надала додаткові ресурси та засоби для захисту Дональда Трампа.
Спецслужби США мали інформацію про плани Ірану скоїти замах на Дональда Трампа
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спецслужбам Сполучених Штатів Америки останніми тижнями передавали дані про плани Ірану влаштувати замах на колишнього президента США Дональда Трампа, пише CNN.

Як повідомляє джерело, така інформація призвела до того, що Секретній службі США довелось посилити охорону Трампа.

Також співрозмовники CNN додають, що жодних ознак причетності Томаса Метью Крукса, який стріляв у Трампа 13 липня, до таких планів Ірану немає.

«СНБ безпосередньо зв'язався з USSS (Секретною службою США - ред.) на вищому рівні, щоб бути абсолютно впевненим у тому, що вони продовжують відстежувати останні повідомлення. USSS поділилася цією інформацією з керівником групи, і кампанію Трампа було повідомлено про зростаючу загрозу», - сказав американський чиновник з Ради нацбезпеки США.

За його словами, у відповідь на таку загрозу Секретна служба надала додаткові ресурси та засоби для захисту Трампа.

Раніше ми писали, що стрілок, ймовірно, тренувався перед атакою на експрезидента США. 

Також відомо, що правоохоронці знайшли вибухівку у машині та будинку нападника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«За принципом таргетованої реклами» – заступниця міністра оборони пояснила, як з Реєстру «Оберіг» відберуть тих, хто отримає повістки від ТЦК у першу чергу

За даними з профайлу про вік, спеціальність та іншими – у Міноборони пояснили, як за допомогою Реєстру «Оберіг» визначать тих, кого викличуть за повісткою першочергово.

ВККС під час конкурсу на посади суддів апеляційних судів може оприлюднити не тільки практичні завдання, але й правильні відповіді на них

Учасники конкурсу, тим часом, обговорюють, покращилися умови конкурсу або ні.

Верховна Рада збільшила місячний фонд для оплати праці помічників народного депутата до 132,6 тисяч грн

Верховна Рада ухвалила постанову, яку ініціювала Галина Третьякова, про збільшення місячного фонду для оплати праці помічників народного депутата до 132,6 тисяч грн.

Верховна Рада підтримала звільнення медіа від відповідальності за коментарі читачів, якщо їх видалятимуть протягом 3 днів після отримання ухвали суду

Для онлайн-медіа можуть спростити звільнення від відповідальності за коментарі читачів, а також за недослівне цитування спікерів – Рада схвалила в першому читанні законопроект Ярослава Юрчишина.

Справи Окружного адмінсуду Києва розкидають по різних судах – Верховна Рада ухвалила закон

Яким саме судам будуть передавати справи ліквідованого ОАСК визначить ДСА, як і те, коли закон про передачу справ Окружного адмінсуду Києва набуде чинності.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Яроцький
    Віталій Яроцький
    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС
  • Аліна Сидорук
    Аліна Сидорук
    суддя Господарського суду Тернопільської області