Спецслужбы США имели информацию о планах Ирана совершить покушение на Дональда Трампа

В ответ на угрозу Секретная служба США предоставила дополнительные ресурсы и средства защиты Дональда Трампа.

Фото: Getty Images

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Спецслужбам Соединенных Штатов Америки в последние недели передавали данные о планах Ирана устроить покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, пишет CNN.

Такая информация привела к тому, что Секретной службе США пришлось усилить охрану Трампа.

Также собеседники CNN добавляют, что никаких признаков причастности Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в Трампа 13 июля, к таким планам Ирана нет.

«СНБ напрямую связался с USSS (Секретной службой США – ред.) на высшем уровне, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что они продолжают отслеживать последние сообщения. USSS поделилась этой информацией с руководителем группы, и кампания Трампа была сообщена о растущей угрозе», - сказал американский чиновник из Совета нацбезопасности США.

По его словам, в ответ на такую ​​угрозу Секретная служба предоставила дополнительные ресурсы и средства защиты Трампа.

Ранее сообщалось, что стрелок, вероятно, тренировался перед атакой на экс-президента США.

Также известно, что правоохранители обнаружили взрывчатку в машине и доме нападающего.

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