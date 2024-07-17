В ПФУ объяснили, кто производит страховые выплаты в случае ликвидации предприятия

В случае ликвидации предприятия страховые выплаты по наступившим до ликвидации страховым случаям осуществляются застрахованным лицам правопреемником.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области разъяснило, кто осуществляет страховые выплаты при ликвидации (реорганизации) предприятия, учреждения, организации.

Так, в случае ликвидации (реорганизации) предприятия, учреждения, организации страховые выплаты по страховым случаям, наступившим до ликвидации (реорганизации), осуществляются застрахованным лицам правопреемником, а в случае отсутствия правопреемника – территориальным органом уполномоченного органа управления по месту осуществления учета ликвидируемого предприятия, учреждения, организации как страхователя.

В период проведения государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя или снятия с учета после прекращения деятельности лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, страховые выплаты по страховым случаям застрахованным лицам назначаются и осуществляются территориальным органом уполномоченного органа управления по месту осуществления учета такой деятельности или регистрации места жительства таких лиц в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

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