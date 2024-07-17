У ПФУ пояснили, хто здійснює страхові виплати у разі ліквідації підприємства

У разі ліквідації підприємства страхові виплати за страховими випадками, які настали до ліквідації, здійснюються застрахованим особам правонаступником.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області роз’яснило, хто здійснює страхові виплати у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації.

Так, у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації страхові виплати за страховими випадками, які настали до ліквідації (реорганізації), здійснюються застрахованим особам правонаступником, а в разі відсутності правонаступника – територіальним органом уповноваженого органу управління за місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства, установи, організації як страхувальника.

У період проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця або зняття з обліку після припинення діяльності особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, страхові виплати за страховими випадками застрахованим особам призначаються та здійснюються територіальним органом уповноваженого органу управління за місцем здійснення обліку такої діяльності чи реєстрації місця проживання таких осіб у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

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