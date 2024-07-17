17 липня: яке сьогодні свято та головні події

17 липня святкують Всесвітній день міжнародного правосуддя.

У середу, 17 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

17 липня в Україні святкують День етнографа. Це професійне свято приурочене до дня народження видатного етнографа та мандрівника Миколи Миклухо-Маклая, який народився саме цього дня 1846 року. Етнографія — це наука, яка вивчає культуру, звичаї, побут, духовність, походження, територіальне розміщення та інші особливості народів (етносів). Саме етнографи допомагають зберігати і розуміти нашу національну спадщину.

Також 17 липня Всесвітній день міжнародного правосуддя. Це міжнародний день, який визнає нову систему міжнародного кримінального судочинства. Дату 17 липня обрано на честь прийняття Римського статуту, який створив Міжнародний кримінальний суд. 2010 року на Оглядовій конференції Римського статуту, що відбулася в Кампалі (Уганда), Асамблея держав-учасниць вирішила відзначати 17 липня як День міжнародного кримінального правосуддя.

А ще 17 липня Всесвітній день Емоджі. Це міжнародне свято, яке приурочене до популярних смайликів та символів, які ми використовуємо в повсякденному спілкуванні. Емоджі прийшли до нас з Японії і буквально означають «символ в картинці». Їх творець, Сігетака Куріта, розробив систему символів для пейджерів 1990 року, яку потім перейняли комп’ютери та телефони.

Яке сьогодні церковне свято

17 липня в церковному календарі – день пам’яті святої великомучениці Марини. Свята Марина народилася в Антіохії Пісідійській (у Малій Азії) і була дочкою язичницького жреця Едесіма. Вже в юні роки Марина відчула сильну прив’язаність до Христа. Вона бажала тільки одного: причаститися мучеництва і пролити свою кров в ім’я любові до Христа. Марина не приховувала свого християнства і відважно висміювала культ ідолів. Це викликало ненависть її батька, який позбавив її спадщини.

Календар важливих подій в Україні за 17 липня:

709 рік до н. е. — вперше описується повне сонячне затемнення китайцем Чу Фу;

1048 рік — римський Імператор Генріх III виганяє із Риму папу Бенедикта IX і замінює його Дамасієм II;

1429 рік — у відбитому в англійців Реймсі коронують на французький престол Карла VII;

1453 рік — французи розбивають англійців в битві при Кастійоні, останній битві Столітньої війни (1337—1453);

1505 рік — після потрясіння під час жахливої грози, коли Мартін Лютер був на волосок від смерті, він змінює свої плани стати юристом і стає ченцем августинського монастиря в Ерфурті;

1570 рік — у Вільно засновують єзуїтську колегію, яка згодом була перетворена в університет;

1754 рік — у Нью-Йорку відкривається Королівський коледж;

1775 рік — у США відкривають перший у світі військовий госпіталь;

1785 рік — словацький авантюрист Моріц Беньовський, проголосивши себе імператором Мадагаскару, оголошує війну Королівству Франція;

1791 рік — на Марсовому полі в Парижі розстрілюють мирну демонстрацію, що вимагала зречення французького короля Людовика XVI;

1793 рік — у Парижі страчують Шарлотту Корде, вбивцю лідера Французької революції Марата;

1841 рік — виходить перший номер британського гумористичного журналу «Панч»;

1854 рік — в Австрійській імперії запускають в експлуатацію першу у світі гірську залізницю;

1868 рік — японську столицю переносять з Кіото до Токіо;

1915 рік — німецька імперія і Австро-Угорська імперія підписують секретний договір про співпрацю з Болгарським царством;

1917 рік — у Великій Британії з титулів вилучають всі німецькі імена;

1917 рік — відбувається виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1933 рік — після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона виходить у перший рейс пасажирський пароплав;

1945 рік — починається Потсдамська конференція очільників держав-союзників-переможниць у Другій світовій війні;

1973 рік — в Афганістані повалюють монархію і проголошують республіку;

1997 рік — Україна ратифікує Європейську конвенцію з прав людини;

2014 рік — російським зенітним ракетним комплексом «Бук» біля Тореза Донецької області з території так званої "днр" збивають рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, гинуть всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб);

2020 рік — Верховна Рада України затверджує скорочення кількості адміністративних районів України від 490 до 138.

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