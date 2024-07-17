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Жодних дискусій про Україну без України: Шарль Мішель відповів Віктору Орбану на його «мирний план»

10:01, 17 липня 2024
Президент Євроради нагадав Віктору Орбану про відсутність мандату в Угорщини, що на ротаційній основі нині головує в Раді ЄС, виступати від імені об’єднання на міжнародній арені.
Жодних дискусій про Україну без України: Шарль Мішель відповів Віктору Орбану на його «мирний план»
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Президент Європейської ради Шарль Мішель відправив лист прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, у якому наголосив на колективній підтримці ЄС України. Цей лист є відповіддю на звернення угорського політика, у якому він після свого «мирного турне» закликав Євросоюз відновити  дипломатичні відносини з рф, передає «Радіо Свобода».

Шарль Мішель повідомив, що бере до уваги думки й пропозиції Орбана, та водночас звертає його увагу, що позиція ЄС щодо України погоджена консенсусом і підтверджена під час останнього саміту лідерів, що відбувся у червні.

«Ми, ЄС, підтвердили нашу непохитну прихильність підтримувати Україну та її народ стільки, скільки це буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно», – вказує Шарль Мішель.

Президент Євроради також нагадує про відсутність мандату в Угорщини, що на ротаційній основі нині головує в Раді ЄС, виступати від імені об’єднання на міжнародній арені.

Шарль Мішель також відкидає твердження Орбана про те, що ЄС провадив «провоєнну політику», вказуючи, що ситуація виглядає навпаки: «росія є агресором, а Україна – жертвою, яка реалізує своє законне право на самооборону». Найбільш прямим шляхом до миру високопоставлений чиновник ЄС називає виведення росією її військ із України.

У листі президент Євроради резюмує, що жодна дискусія про Україну не може відбуватися без України.

Ще Шарль Мішель відзначив, що копію цього листа отримають держави-члени ЄС. Про листування також повідомлять Україну.

Раніше ми писали, що Віктор Орбан представив ЄС свій «мирний план» завершення війни в Україні.

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