Створено прозорий Volkswagen ID 3: як він виглядає – фото

Блогер з Китаю вирішив модифікувати свій Volkswagen ID 3, зробивши його прозорим.

Китайський блогер Дог Бро Фаст Догу переробив свій Volkswagen ID 3 таким чином, що транспортний засіб став прозорим.

Створюючи його блогер надихався концепцією дизайну телефона Nothing Phone, розробники якого відкинули сучасні звичні візуальні ходи, щоб створити мобільний пристрій, який виділяється серед інших.

Основні частини автомобіля були вирізані, включаючи дверні панелі та пластикові бампери. Їх замінили прозорим пластиком вакуумного формування, щоб досягти прозорого вигляду акрилових панелей. Для ефектності додано світлодіодне підсвічування, яке робить авто особливо помітним у темний час доби.

Для водія у авто встановлено гоночне крісло, а пасажирське сидіння замінено на батарею для додаткового живлення встановленої електроніки.

Ще у салоні була встановлена консоль PlayStation 5 з ігровим комплектом, що включає два монітори, столи та акрилову стійку для всіх периферійних пристроїв, а також було встановлено ігрове крісло.

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