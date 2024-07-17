Создано прозрачный Volkswagen ID 3: как он выглядит — фото

Блогер из Китая решил модифицировать свой Volkswagen ID 3, сделав его прозрачным.

Китайский блоггер Дог Бро Фаст Догу переработал свой Volkswagen ID 3 таким образом, что транспортное средство стало прозрачным.

Создавая его блоггер вдохновлялся концепцией дизайна телефона Nothing Phone, разработчики которого отвергли современные привычные визуальные ходы, чтобы создать выделяющееся среди других мобильное устройство.

Основные части автомобиля были вырезаны, включая дверные панели и пластиковые бамперы. Их заменили прозрачным пластиком вакуумной формовки, чтобы достичь прозрачного вида акриловых панелей. Для эффектности добавлена ​​светодиодная подсветка, которая делает авто особенно заметным в темное время суток.

Для водителя в авто установлено гоночное кресло, а пассажирское сиденье заменили батареей для дополнительного питания установленной электроники.

Еще в салоне была установлена ​​консоль PlayStation 5 с игровым комплектом, включающая в себя два монитора, столы и акриловую стойку для всех периферийных устройств, а также было установлено игровое кресло.

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