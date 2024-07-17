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Никаких дискуссий об Украине без Украины: Шарль Мишель ответил Виктору Орбану на его «мирный план»

10:01, 17 июля 2024
Президент Евросовета напомнил Виктору Орбану об отсутствии мандата в Венгрии, председательствующей на ротационной основе в Совете ЕС, выступать от имени объединения на международной арене.
Никаких дискуссий об Украине без Украины: Шарль Мишель ответил Виктору Орбану на его «мирный план»
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Президент Европейского совета Шарль Мишель отправил письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, в котором отметил коллективную поддержку ЕС Украины. Это письмо является ответом на обращение венгерского политика, в котором он после своего «мирного турне» призвал Евросоюз возобновить дипломатические отношения с рф, передает «Радио Свобода».

Шарль Мишель сообщил, что принимает во внимание мнения и предложения Орбана, и в то же время обращает его внимание на то, что позиция ЕС в отношении Украины согласована консенсусом и подтверждена во время последнего саммита лидеров, состоявшегося в июне.

«Мы, ЕС, подтвердили нашу непреклонную приверженность поддерживать Украину и ее народ столько, сколько это потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо», – указывает Шарль Мишель.

Президент Евросовета также напоминает об отсутствии мандата в Венгрии, на ротационной основе председательствующего в Совете ЕС, выступать от имени объединения на международной арене.

Шарль Мишель также исключает утверждение Орбана о том, что ЕС проводил «провоенную политику», указывая, что ситуация выглядит наоборот: «россия является агрессором, а Украина – жертвой, реализующей свое законное право на самооборону». Наиболее прямым путем к миру высокопоставленный чиновник ЕС называет вывод россией ее войск из Украины.

В письме президент Евросовета резюмирует, что ни одна дискуссия об Украине не может проходить без Украины.

Еще Шарль Мишель отметил, что копию этого письма получат государства-члены ЕС. О переписке также сообщат Украине.

Ранее Виктор Орбан представил ЕС свой «мирный план» завершения войны в Украине.

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