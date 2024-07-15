Виктор Орбан представил ЕС свой «мирный план» завершения войны в Украине

Виктор Орбан после поездок в Украину, рф и Китай разослал лидерам ЕС свой «мирный план».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после поездок в Украину, рф и Китай разослал лидерам ЕС результаты своей «миротворческой миссии» и «мирные» предложения Будапешта. Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью венгерской проправительственной газете Magyar Nemzet».

По его словам, «план Орбана сейчас лежит на столе каждого лидера ЕС».

Балаж Орбан рассказал, что из поездок венгерского премьера в Киев и Москву «стало понятно, что Украина и россия очень решительно настроены воевать».

«И без вмешательства внешних посредников мы, к сожалению, увидим очень жестокие разрушения в ближайшие месяцы», - указал он.

После этого, по словам Орбана, Венгрия начала переговоры с потенциальными посредниками Китаем, Турцией и Дональдом Трампом.

Орбан также считает, что не стоит недооценивать роль Венгрии как посредника, поскольку, по его мнению, страна может играть «серьезную роль в посредничестве».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.