Віктор Орбан представив ЄС свій «мирний план» завершення війни в Україні

Віктор Орбан після поїздок до України, рф та Китаю розіслав лідерам ЄС свій «мирний план».

Прем’єр-міністр Угорщині Віктор Орбан після поїздок до України, рф та Китаю розіслав лідерам ЄС з результати своєї «миротворчої місії» та «мирні» пропозиції Будапешта. Про це заявив політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан в інтерв'ю угорській проурядовій газеті Magyar Nemzet».

За його словами, «план Орбана зараз лежить на столі кожного лідера ЄС».

Балаж Орбан розповів, що з поїздок угорського прем’єра до Києва і Москви «стало зрозуміло, що Україна і росія дуже рішуче налаштовані воювати».

«І без втручання зовнішніх посередників ми, на жаль, побачимо дуже жорстокі руйнування в найближчі місяці», – вказав він.

Після цього, за словами Орбана, Угорщина почала переговори з потенційними посередниками: Китаєм, Туреччиною та Дональдом Трампом.

Орбан також вважає, що не варто недооцінювати роль Угорщини як посередника, оскільки, на його думку, країна може відігравати «серйозну роль у посередництві».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.