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Віктор Орбан представив ЄС свій «мирний план» завершення війни в Україні

14:19, 15 липня 2024
Віктор Орбан після поїздок до України, рф та Китаю розіслав лідерам ЄС свій «мирний план».
Віктор Орбан представив ЄС свій «мирний план» завершення війни в Україні
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Прем’єр-міністр Угорщині Віктор Орбан після поїздок до України, рф та Китаю розіслав лідерам ЄС з результати своєї «миротворчої місії» та «мирні» пропозиції Будапешта. Про це заявив політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан в інтерв'ю угорській проурядовій газеті Magyar Nemzet».

За його словами, «план Орбана зараз лежить на столі кожного лідера ЄС».

Балаж Орбан розповів, що з поїздок угорського прем’єра до Києва і Москви «стало зрозуміло, що Україна і росія дуже рішуче налаштовані воювати».

«І без втручання зовнішніх посередників ми, на жаль, побачимо дуже жорстокі руйнування в найближчі місяці», – вказав він.

Після цього, за словами Орбана, Угорщина почала переговори з потенційними посередниками: Китаєм, Туреччиною та Дональдом Трампом.

Орбан також вважає, що не варто недооцінювати роль Угорщини як посередника, оскільки, на його думку, країна може відігравати «серйозну роль у посередництві».

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