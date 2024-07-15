До +65 градусів: активісти виміряли температуру поверхонь у Києві під час спеки

У Києві температура подекуди досягає позначки +65°C на поверхнях.

Урбаністична ініціатива «Містознавство» провела аналіз температури поверхонь у Києві, щоб продемонструвати, як озеленення допомагає містам адаптуватися до спеки.

Через спеку, що панує в Україні та зокрема у Києві, сильно нагріваються тротуари, лавки, асфальт та інші поверхні, що перебувають під прямими сонячними променями. Водночас у затінку вони залишаються більш прохолодними. Ініціативою таким чином хотіли підкреслити, наскільки критичним є озеленення міст під час спекотної погоди.

«На прикладі публічних просторів Києва наочно покажу, наскільки тінисті та трав'янисті поверхні прохолодніші за поверхні під сонцем та зі штучних матеріалів», — кажуть у «Містознавстві».

Вимірювання проводили на різних локаціях столиці 12 липня за допомогою інфрачервоного пірометра Benetech GM321.

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