До +65 градусов: активисты измерили температуру поверхностей в Киеве во время жары

В Киеве температура кое-где достигает отметки в +65°C на поверхностях.

Урбанистическая инициатива «Городоведение» провела анализ температуры поверхностей в Киеве, чтобы продемонстрировать, как озеленение помогает городам адаптироваться к жаре.

Из-за жары, которая царит в Украине и, в частности, в Киеве, сильно нагреваются тротуары, лавки, асфальт и другие поверхности, находящиеся под прямыми солнечными лучами. В то же время в тени они остаются более прохладными. Инициативой таким образом хотели подчеркнуть, насколько критично озеленение городов во время жаркой погоды.

«На примере публичных пространств Киева наглядно покажу, насколько тенистые и травянистые поверхности прохладнее за поверхности под солнцем и из искусственных материалов», — говорят в «Городоведении».

Измерения проводились на разных локациях столицы 12 июля с помощью инфракрасного пирометра Benetech GM321.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.