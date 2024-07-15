В декларации нардепа обнаружили недостоверных сведений более чем на 5,8 млн грн — НАПК

Недостоверные сведения на 5,8 млн грн обнаружили по результатам полной проверки декларации нардепа за 2021 год.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что выявило признаки декларирования недостоверных сведений у народного депутата Украины более чем на 5,8 млн грн. Эти факты установлены по результатам полной проверки его декларации за 2021 год. Об этом сообщил официальный сайт НАПК.

В ведомстве отмечают, что нардеп не указал сведения об имеющемся финансовом обязательстве, возникшем у него по результатам заключения договора купли-продажи корпоративных прав на 4,8 млн грн, а также о разовом расходе в размере 500 тыс. грн в качестве оплаты за проживание в апартаментах гостиницы на Мальдивах.

Кроме того, были выявлены разногласия между размерами фактически осуществленных разовых расходов на погашение имеющихся у него обязательств более чем на 400 тыс. грн.

По результатам проверки НАПК составило обоснованный вывод по ч. 2 ст. 366-2 УКУ (внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию).

По результатам рассмотрения обоснованного заключения Генеральным прокурором начато уголовное производство. Досудебное расследование осуществляет НАБУ.

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