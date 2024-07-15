За шесть месяцев ВСП принял внести Президенту представления о назначении 357 судей

В течение указанного периода Президенту внесено представления о назначении 349 кандидатов на должности судей.

В течение шести месяцев 2024 года Высший совет правосудия принял решение о внесении Президенту Украины представления о назначении на должности 357 судей в местные суды. Об этом сообщили в ВСП.

Из них:

311 судей – в местные общие суды;

26 судей – в местные административные суды;

20 судей – в местные хозяйственные суды.

В течение указанного периода Президенту внесено представления о назначении 349 кандидатов на должности судей.

4 июля 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал 38 указов (№ 411/2024–448/2024) о назначении 215 судей;

8 мая 2024 подписано 24 указа (№ 285/2024–308/2024) о назначении 114 судей.

5 июля 2024 года состоялась церемония принесения присяги судьями, впервые назначенными на должность судьи. Присягу приняли 248 судей местных судов, из них 208 – судьи общих местных судов, 22 – административных судов, 18 – хозяйственных судов.

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