За шість місяців ВРП ухвалила внести Президентові подання про призначення 357 суддів

Упродовж шести місяців 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посади 357 суддів до місцевих судів. Про це повідомили у ВРП.
З них:
Протягом вказаного періоду Президентові внесено подання про призначення 349 кандидатів на посади суддів.
4 липня 2024 року, Президент України Володимир Зеленський підписав 38 указів (№ 411/2024–448/2024) про призначення 215 суддів;
8 травня 2024 року підписано 24 укази (№ 285/2024–308/2024) про призначення 114 суддів.
5 липня 2024 року відбулась церемонія складання присяги суддями, вперше призначеними на посаду судді. Присягу склали 248 суддів місцевих судів, з них 208 – судді загальних місцевих судів, 22 – адміністративних судів, 18 – господарських судів.
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