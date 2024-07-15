Енергетика, фортифікації та безпека: Зеленський провів нараду з керівниками ОВА

Під час зустрічі також обговорили можливість налагодження співпраці з представниками американських штатів.

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У понеділок, 15 липня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з керівниками обласних адміністрацій.

За словами Глави держави, під час наради ключовими темами були:

оперативна ситуація в кожному регіоні;

енергетика;

фортифікації;

безпека.

У тому ж числі було обговорено можливість налагодження співпраці з представниками американських штатів.

«Разом ми можемо взаємодіяти в питаннях енергетики, освіти, медицини, реабілітації, забезпечення укриттів», - додав він.

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