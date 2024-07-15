Энергетика, фортификации и безопасность: Зеленский провел совещание с руководителями ОВА

В понедельник, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с руководителями областных администраций.
По словам Главы государства, во время совещания ключевыми темами были:
оперативная ситуация в каждом регионе;
энергетика;
фортификации;
безопасность.
В том числе была обсуждена возможность налаживания сотрудничества с представителями американских штатов.
«Вместе мы можем взаимодействовать в вопросах энергетики, образования, медицины, реабилитации, обеспечения укрытий», - добавил он.
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