Энергетика, фортификации и безопасность: Зеленский провел совещание с руководителями ОВА

В ходе встречи также обсудили возможность налаживания сотрудничества с представителями американских штатов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с руководителями областных администраций.

По словам Главы государства, во время совещания ключевыми темами были:

оперативная ситуация в каждом регионе;

энергетика;

фортификации;

безопасность.

В том числе была обсуждена возможность налаживания сотрудничества с представителями американских штатов.

«Вместе мы можем взаимодействовать в вопросах энергетики, образования, медицины, реабилитации, обеспечения укрытий», - добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.