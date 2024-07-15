В Киеве ЦНАПы задействовали максимальный ресурс – военнообязанных призывают обновлять данные в Резерв+

Истекает срок обновления данных военнообязанных, что привело к значительному увеличению числа обращений в ЦНАПы.

Источник фото: КГГА

В понедельник, 16 июля, истекает срок обновления данных военнообязанных. В КГГА сообщают, что это привело к значительному увеличению числа обращений.

В столичных ЦНАПах на приеме задействовано максимальное количество администраторов, бесперебойно предоставляющих полный спектр административных услуг.

«Мы всегда готовы помочь, и из-за большой нагрузки призываем обращать внимание на альтернативное средство обновления данных – приложение «Резерв+», – отметили в Департаменте (Центре) предоставление административных услуг КГГА.

Обновление данных через это приложение практически не отличается от обновления в ЦНАПе. Так, в «Резерв+» военнообязанный самостоятельно обновляет три поля информации: номер телефона, электронную почту (при наличии) и фактический адрес проживания. В ЦНАП это делает работник. Но в обоих случаях можно получить документ с одинаковой юридической силой.

В Украине после 16 июля, истекают 60 дней, отведенных на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, военных патрулей на улицах может быть больше. Об этом сообщил спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Также сообщалось, какие данные военнообязанных сверяют во время их обновления.

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