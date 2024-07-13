У ТЦК пояснили, кого не оштрафують за неоновлення даних після 16 липня

Штраф не накладуть, якщо людина доведе неможливість оновлення даних упродовж 60 днів.

Уникнути штрафу за неоновлення облікових даних після 16 липня можна, якщо надати документи або інші підтвердження, які доводять неможливість оновити дані впродовж 60 відведених на це днів. Про це повідомив старший офіцер юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП Дмитро Молот.

За його словами, серед таких документів може бути, наприклад, лікарняний лист. При цьому кожен випадок неоновлення людиною даних буде розглядатися індивідуально.

"Під час вирішення питання притягнення до адміністративної відповідальності відповідний начальник територіального центру буде аналізувати сутність правопорушення, обставини його виникнення та надавати окрему оцінку для кожного факту", — сказав Молот.

Також не штрафуватимуть тих, хто зможе довести, що хотів оновити дані, але не зміг достоятися у черзі для цього.

"Якщо людина всіма своїми діями хоче оновити дані, але з об'єктивних причин цього не може зробити, наприклад, через неможливість достоятися у черзі, то така обставина виключає склад адміністративного правопорушення. Проте такі обставини має підтвердити очільник ТЦК, а також людина повинна про це повідомити й надати відповідні підтверджуючі документи", — додав Молот.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Міноборони розвінчали ТОП-5 поширених міфів, чому військовозобов’язані бояться оновлювати дані через Резерв+

Також повідомлялося, які дані військовозобов’язаних звіряють під час їхнього оновлення.

Ще ми писали, що у Полтавському ТЦК зазначили, що штраф за неоновлення даних не будуть виписувати лише тим, хто уточнив облікові дані після 18 травня.

Міноборони не підтримало законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.