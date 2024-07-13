Ілон Маск таємно пожертвував гроші на передвиборчу кампанію Дональда Трампа — ЗМІ

Яку суму мільярдер пожертвував, не уточнюється, але її обсяг характеризують як «значний».

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Передвиборчу кампанію Дональда Трампа профінансував Ілон Маск. Про це пише видання «Bloomberg», яке зазначає, що Маск зробив внесок політичній групі America PAC, що займається агітацією.

Яку суму мільярдер пожертвував, не уточнюється, але її обсяг характеризують як «значний». America PAC має розкрити список своїх донорів 15 липня.

Як зазначає видання, America PAC працює здебільшого за лаштунками.

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США.

Ні Трамп, ні Байден офіційно не стануть кандидатами від партій доти, доки національні зʼїзди не проголосують цього літа за їхнє обрання.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що після того, як відомий американський актор Джордж Клуні виступив в есе в «New York Times» з критикою проти подальшої виборчої кампанії чинного президента Джо Байдена, до нього приєдналися інші відомі особистості індустрії розваг із закликом, щоби Байден поступився на перегонах іншому кандидатові.

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