З Алека Болдуїна зняли звинувачення у справі про загибель української операторки

Серед іншого йдеться про встановлення факту походження справжніх набоїв, які потрапили на знімальний майданчик: вважалося, що їх принесла реквізиторка, хоча насправді кулі було надіслано постачальником реквізиту.

Захисник актора заявив суду, що офіс шерифа Санта-Фе отримав бойові набої в якості доказу у справі в березні, але не вказав їх у матеріалах розслідування та не повідомив про їх існування адвокатам.

Суддя заявила, що дії слідчих призвели до непоправної шкоди для кримінальної справи і скасувала її.

Нагадаємо, що 22 жовтня 2021 року під час зйомок вестерну «Іржа» Болдуїн випадково поранив з пістолета режисера Джоел Соуза та кінооператорку, яка невдовзі померла у лікарні.

Кулі у реквізитному пістолеті, які мали бути холостими, виявилися справжніми.

Раніше ми писали, що акторові вдалося домовитися про мир із родиною Хатчинз, однак восени прокуратура, яка розглядала цю справу заявила, що мирова угода не може вплинути висунення кримінального обвинувачення.

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