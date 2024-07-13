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С Алека Болдуина сняли обвинения по делу о гибели украинского оператора

10:41, 13 июля 2024
Обвинения Алека Болдуина в непреднамеренном убийстве были неожиданно сняты судом Нью-Мексико.
С Алека Болдуина сняли обвинения по делу о гибели украинского оператора
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Суд в Нью-Мексико аннулировал обвинения в адрес актера Алека Болдуина в деле непреднамеренного убийства украинской оператора Галины Гатчинс на съемках фильма, сообщает The Guardian.

Отмечается, что дело даже не дошло до решения присяжных из-за действий следственных органов штата. Они, как сообщается, по непонятным причинам скрыли доказательства, которые могли быть использованы в пользу актера.

Среди прочего речь идет об установлении факта происхождения настоящих патронов, попавших на съемочную площадку: считалось, что их принесла реквизитор, хотя на самом деле пули были отправлены поставщиком реквизита.

Защитник актера заявил суду, что офис шерифа Санта-Фе получил боевые патроны в качестве доказательства по делу в марте, но не указал их в материалах расследования и не сообщил об их существовании адвокатам.

Судья заявила, что действия следователей привели к непоправимому ущербу для уголовного дела и отменила его.

Напомним, что 22 октября 2021 года во время съемок вестерна «Ржавчина» Болдуин случайно ранил из пистолета режиссера Джоэл Соуза и кинооператора, которая впоследствии умерла.

Пули в реквизитном пистолете, которые должны быть холостыми, оказались настоящими.

Ранее сообщалось, что актеру удалось договориться о мире с семьей Гатчинс, однако осенью прокуратура, которая рассматривала это дело заявила, что мировое соглашение не может повлиять на выдвижение уголовного обвинения.

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