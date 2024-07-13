Звезда Голливуда Мэтью Макконахи и Владимир Зеленский обсудили поддержку Украины

Зеленский предложил Макконахи поддержать платформу UNITED24.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская во время визита в США встретились с голливудским актером Мэтью Макконахи, его женой Камиллой Алвес и первой леди Юты Эбби Кокс.

Как пишут в Офисе Президента, Владимир Зеленский отметил важность сохранения внимания к Украине и поблагодарил американских звезд за их усилия и поддержку.

Президент рассказал о ситуации на поле боя и наших общинах, в частности в Харькове, который находится под постоянным российским воздушным террором.

Глава государства также отметил на украинском видении достижения справедливого мира, основой которого является Формула мира.

Владимир Зеленский предложил Мэтью Макконахи поддержать украинскую фандрейзинговую платформу UNITED24.

Источник фото: president.gov.ua

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